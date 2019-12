Lo que ha dicho la acusadora del Príncipe Andrés en su comentada entrevista y la respuesta del Palacio

Virginia Giuffre, antes conocida como Virginia Roberts, ha dado su primera entrevista en el Reino Unido hablando de las acusaciones que ha hecho en contra del Príncipe Andrés en medio del escándalo de Jeffrey Epstein. En una hora de preguntas y respuestas en el conocido programa de la BBC Panorama que tituló el capítulo El escándalo del Príncipe y Epstein, la mujer habló de sus supuestas reuniones con el Duque en el club de Londres Tramp y habló sobre la fotografía que los muestra juntos y que el Duque ha apuntado a que es falsa.

La entrevista viene después de la comentada intervención del Príncipe en Newsnight de la BBC el mes pasado, cuando hablando desde el Palacio de Buckingham negó ‘categóricamente’ haber tenido contacto sexual con la señorita Giuffre, quien supuestamente tenía 17 años al momento de su supuesto encuentro. “No pasó. Puedo absoluta y categóricamente decirte que nunca pasó. No tengo recuerdo de haber conocido a esta mujer, ninguno”.

Sobre el club en el que supuestamente se encontraron en el 2001, Giuffre dijo: “Fuimos a la sección VIP. No había líneas de espera, obviamente, estabas con el Príncipe. Andrés me preguntó qué quería tomar, sabes, y yo dijo, oh, sabes, lo que sea del bar. Él tomó algo claro. Sé que el mío era vodka y luego me pidió que bailáramos”. En la entrevista con Newsnight, el Príncipe Andrés dijo que el supuesto encuentro nunca pasó: “Estaba con mis hijas y llevé a Beatriz a Pizza Express en Woking a una fiesta, yo supongo que alrededor de las cuatro o cinco de la tarde”.

Dando más detalles sobre este supuesto encuentro, la señorita Giuffre dijo: “Su sudor estaba…básicamente lloviendo por todos lados”. El Príncipe Andrés dijo en Newsnight: “No sudaba en esa época porque sufrí lo que se podría describir como una sobredosis de adrenalina en la Guerra de Falklands cuando me dispararon, así que simplemente…es casi imposible para mí sudar”.

Sobre la fotografía que ha circulado de ella y el Duque, la señorita Giuffre dijo: “La gente de adentro van a seguir surgiendo con estas ridículas excusas. Como que su brazo estaba alargado o que la foto fue alterada, o que vino a Nueva York para romper (su relación) con Jeffrey Epstein. O sea, vamos, dijo que son mentiras, porque es lo que es”. El Príncipe Andrés dijo a Newsnight: “Nadie puede probar si esa fotografía ha sido alterada o no, pero no recuerdo que esa fotografía haya sido tomada”.

Desde aquella entrevista con Newsnight, el Príncipe se ha retirado de la vida pública: “Me ha quedado claro en estos días que las circunstancias relacionadas a mi antigua relación con Jeffrey Epstein se han vuelto una mayor disrupción en el trabajo de mi familia y en el valioso trabajo de muchas organizaciones y caridades que orgullosamente apoyo. Así que he pedido a Su Majestad el retirarme de mis deberes públicos en el futuro y ella me ha dado permiso”.

Después de que se diera a conocer la entrevista, el Palacio de Buckingham emitió un comunicado en el que se lee: "Se niega enfáticamente que el Duque de York haya tenido cualquier forma de contacto sexual o relación con Virginia Roberts. Cualquier alegación de lo contrario es falsa y sin fundamento".