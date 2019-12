¡No busques más! Kate Middleton tiene el vestido perfecto para esta Navidad

Las fiestas de fin de año están a la vuelta de la esquina y sin duda alguna Kate Middelton puede ser la perfecta inspiración a la hora de pensar tu look para esas fechas de celebración. Y es que la Duquesa de Cambridge siempre tiene la prenda indicada para cada ocasión. Tal y como lo demostró durante el rodaje del especial navideño de la BBC One, donde en compañía de su marido, el Príncipe William, se unieron a la legendaria panadera Mary Berry y a la ganadora de Bake Off Nadiya Hussain, para organizar una fiesta de agradecimiento para todos aquellos voluntarios que trabajan en organizaciones benéficas durante la Navidad. Sin duda alguna, el look que la mamá de los príncipes George, Charlotte y Louis lució en esta divertida aparición, resultó ser de lo más perfecta para la ocasión.

Kate Middleton eligió llevar un vestido rojo rubí y estampados en color blanco con el que lució de lo más sofisticada gracias al moño que lleva en el cuello y a las mangas largas. De hecho, el vestido lució genial incluso cuando Kate se puso un mandil color negro encima y se dispuso a ayudar en la cocina. La Duquesa complementó su look con unos discretos aretes de brillantes y optó por llevar su cabellera suelta, dejando caer sobre sus hombros sus ondas.

Si crees que el vestido de Kate es perfecto para celebrar estas fechas ¡te tenemos buenas noticias! Se encuentra disponible en la boutique en línea Net-A-Porter por un precio de 1,458 euros (31,398 pesos mexicanos aproximadamente) y hay en casi todas las tallas, aunque ahora que la Duquesa de Cambridge lo ha usado, seguramente bastarán algunos días para que el hermoso vestido se vuelva en un objeto de deseo.

No es la primera vez que Kate Middleton opta por un vestido de Alessandra Rich, pues en varias de sus apariciones públicas la hemo visto usando un elegante diseño de esta casa de modas. La más reciente fue en mayo, durante una visita a Bletchley Park, donde lució un vestido color azul marino de lunares, cuello y mangas blancas. Ese mismo vestido también lo utilizó durante la toma de fotografías con las que celebraron el cumpleaños número 70 del Príncipe Carlos un año antes.

Se espera que el especial navideño de la BBC One sea transmitido el próximo 16 de diciembre y lleve por nombre A Berry Royal Christmas, en donde podremos ver los duques de Cambridge ayudar a Mary Berry a preparar sus platillos favoritos de esta temporada, demostrando así su lado más hogareño de los integrantes de la familia real británica.