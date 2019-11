El día en el que Helena Bonham Carter pidió al Príncipe William que fuera padrino de su hija

Helena Bonham Carter está sorprendiendo a los fanáticos de The Crown con su interpretación de la Princesa Margarita. La británica se ha entregado a este personaje que es tan recordado por sus coloridas anécdotas dentro de la Familia Real. Pero si tú creías que Helena tenía alguna relación con los Windsor solo en la ficción, te equivocas, pues su larga carrera le ha dado la posición de encontrarse en varias ocasiones con los royals. Aunque usualmente lo hace en un entorno bastante formal, hubo una ocasión en la que pudo ver a un relajado Príncipe William y no perdió la oportunidad de acercarse a él. Lo que nadie imaginaba es que Helena le pediría al entonces muy joven William que fuera el padrino de su hija. ¿Qué contestó el Príncipe para salir del lío?

“No estaba tan borracha, solo lo suficiente para no beber más”, respondió Helena cuando durante su aparición en el show Watch What Happens Live with Andy Cohen un fanático le preguntó sobre esta anécdota. Cuestionada en vivo y fiel a su personalidad siempre muy simpática, continuó con el relato: “Me gasté a todos mis amigos como padrinos de mi primer hijo, así que Billy tuvo 11 padrinos, así que pensé que podía compensárselo a Nell, porque cuando vino ya no teníamos a nadie, pensé, ‘¿qué tal si le puedo conseguir al Príncipe William? Eso lo compensaría’”.

Al parecer, con esto en mente, Helena se acercó a William durante unas vacaciones en el Caribe en el 2007. Cuando le preguntó si podría ser el padrino de su hija, el Príncipe salió del paso de forma muy simpática. “Solo me dijo: ‘No quieres que yo sea padrino de tu hija’ y me fui”, narró una amena Helena, “Obviamente no funcionó”.

Que si Helena con consiguió que el Príncipe, que entonces tenía 25 años, fuera el padrino de Nell, su relación con la Familia Real fue mejorando con los años. En 2012, Helena fue reconocida en el Palacio de Buckingham por la propia Reina Isabel con la Excelentísima Orden del Imperio Británico, solo dos años después de haber interpretado a la Reina Madre en la multipremiada cinta The King’s Speech. Dos años después, Helena se encontró con la Duquesa de Cambridge y con la monarca en el Palacio de Buckingham durante una recepción para las artes dramáticas.

