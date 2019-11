La simpática respuesta de William y Kate al enterarse de que Camila Cabello había robado algo del Palacio de Kensington

El buen humor el Príncipe William y la Duquesa de Cambridge -Kate Middleton- quedó al descubierto ante una simpática broma realizada por nada más y nada menos que Camila Cabello. Y es que al parecer, durante su visita al Palacio de Kensington, la joven cantante decidió tomar algo que no era suyo, todo como parte de un reto con el locutor de la BBC Radio 1 Greg James. Lo que nadie esperaba es que al narrar lo sucedido, recibirían una respuesta de los Duques a través de su cuenta de Twitter, en donde a pesar de ser siempre muy institucionales y protocolarios, decidieron hacer una excepción para dar una simpática respuesta.

Todo comenzó el mes pasado cuando la intérprete de Habana hizo una visita al Palacio de Kensington como parte de la reunión de los Duques con los ganadores de los Radio 1’s Teen Awards. Con ella estaban los DJs Clara Amfo y Greg James, este último quien decidió retar a Camila en un ‘triple-doggy-dare’ a robarse un lápiz del Palacio de Kensington. Pensando que era muy discreta, Camila rápidamente metió el lápiz en la bolsa de su mamá, quien no quería verse involucrada en la broma y horrorizada pedía a su hija devolver lo que no era suyo. Lo que no sabía Camila es que Greg contaría al equipo del Palacio lo que estaban haciendo.

Al narrar lo sucedido en la radio, Camila dijo: “Mi mamá estaba como ‘no, tenemos que devolverlo, tenemos que devolver el lápiz’ y yo estaba como ‘no, él me retó tres veces, tengo que llevarme el lápiz’, así que todavía lo tengo. Perdón William, perdón Kate”. El audio llegó a la cuenta de Twitter de BBC 1 Radio y ahí fue cuando se dio la respuesta de los Duques.

Retomando el video en el que se ve a Camila y Greg hablando al respecto, desde la cuenta de los Duques se respondió con un Emoji de ojos vigilantes. Ésta no es la primera vez en la que Greg se mete en problemas con los Duques. Según él mismo contó hace algunos días, William y Kate hablaron con él después de que hiciera una broma sobre la Princesa Charlotte en su primer día de clases.

“Ellos estaban escuchando la mañana en la que Charlotte fue a la escuela. Vi la foto durante el show y dije: ‘¿Quién demonios le da la mano a su maestra el primer día de clase?’”, lo que bien pudo haber quedado como un comentario al aire más, lo llevó a un momento incómodo cuando se encontró con ellos: “Me dijeron, ‘Estábamos escuchando la mañana del primer día de la pequeña Charlotte y queremos hablar contigo sobre el apretón de manos’. Y pensé, ‘¡Oh Dios, no!”. Me escucharon decir que la escuela era tan elegante que tenían que saludar a su maestra de mano todos los días”.