El look business casual de Sofia de Suecia que vas a querer replicar

El otoño ha traído toda una gama de posibilidades cuando de estilo se trata para las royals y la Princesa Sofia de Suecia no ha sido la excepción. Después de que hace unos días la viéramos en sus mejores galas para la cena de representantes que ofreció el Rey Carlos Gustavo en el palacio, ahora la esposa del Príncipe Carlos Felipe ha mostrado la versatilidad de su guardarropa con una perfecta combinación business casual. Apegándose a la norma no escrita de dejar que el look recaiga en los abrigos, Sofia ha lucido de lo más estilosa esta mañana durante su asistencia a la conferencia The Internet Days organizada por The Swedish Internet Foundation en el Waterfront Congress Centre de Estocolmo.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Por qué Sofia de Suecia lleva casi siempre la misma tiara

Kate vuelve a triunfar con la prenda favorita de las royals

Para comenzar con estos dos días de conferencias, se vio a Sofia llegar al recinto con un abrigo en estampado mini pata de gallo en tonos de café, vino y negro de la firma danesa 2NDDAY -que le habíamos visto antes en un retrato oficial con su marido-. El abrigo de botonadura militar cruzada puede conseguirse en internet por 320 libras esterlinas (alrededor de $8,480 pesos mexicanos), pero se encuentra en rebaja por solamente 208 libras ($5,512 pesos mexicanos, aproximadamente). Fiel a la teoría de elegancia ruda de la marca, el abrigo tiene un corte maxi que fue perfecto para la combinación de dimensiones que Sofia decidió darle a su look.

Para equilibrar la silueta poco ceñida del abrigo, Sofia llevó un sencillo cardigan en crudo de mangas largas y cuello de ojal muy ceñido al cuerpo, para poder lucirlo fajado en la pieza que se convirtió en la clave de su look. Se trató de unos pantalones estilo pata de elefante con cintura alta enmarcada por un cinturón que resaltaba más la silueta en café, consiguiendo una combinación muy popular en los años 70s. Aunque sus pantalones se han convertido en tema de conversación en las redes sociales, nadie ha logrado identificar su procedencia, pues aunque la firma danesa de su abrigo tiene unos muy similares, la tela de estos ha hecho pensar que se trata de un modelo de temporadas pasadas.

VER GALERÍA

Esta combinación de suéter y pantalón de talle alto con piernas pata de elefante fue lograda con éxito hace algunas semanas por la Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, durante su visita al Natural History Museum, por lo que no ha sorprendido que Sofia le haya querido hacer un guiño, combinando su look con unos zapatos de tacón en gamuza café muy parecidos a los que suele lucir Kate en sus eventos oficiales.

¿Qué te ha parecido? Sin duda es un look perfecto para la oficina en esta temporada.

VER GALERÍA