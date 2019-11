Louis de Cambridge ya toma clases y no te imaginas de qué

Hace unos meses, los Príncipes George y Charlotte regresaron a la escuela tras unas merecidas vacaciones familiares. Los hijos del Príncipe William y su esposa Kate asisten al colegio Thomas's Battersea, donde aprenden y se mantienen entretenidos gracias a las múltiples actividades que les ofrece el plantel. Pero quien está todavía muy lejos de pisar las aulas es el pequeño Louis, pues apenas tiene un año y medio de edad. No obstante, mientras espera para ingresar a la guardería, el baby royal ya está tomando algunas divertidas clases acompañado de su mamá, ¿de qué se trata?

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

El Príncipe Louis está tomando clases de música acompañado de Kate así como de otros pequeños y sus mamás. Según reveló MailOnline, se trata de un grupo llamado Monkey Music, cuyas actividades están pensadas en bebés y niños de edad preescolar, así como en sus madres. Las dinámicas están dirigidas por un simpático monito que anima a los nenes y a sus mamás a cantar y a bailar, así como a tocar algunos instrumentos de percusión.

VER GALERÍA

Más que una clase formal, se trata de una divertida sesión en las que los padres pueden pasarla de maravilla con sus pequeños, al tiempo que ellos desarrollan algunas habilidades y socializan con otros niños. Según apuntó el medio británico, Kate y Louis asisten un día a la semana a esta actividad, la cual tiene un costo de sólo 12 libras, lo que equivale a unos 300 pesos mexicanos.

Monkey Music fue fundada en 1993 por Angela Coates, ex directora de música en el colegio Thomas's Battersea. Hay cuatro etapas de clases, adaptadas específicamente a las necesidades de los niños de tres meses a cuatro años. Louis, quien tiene ya 18 meses de edad, es probable que asista a las clases de Heigh Ho para niños de 12 meses en adelante. Según explica el sitio de esta escuela, en dicho grupo los pequeños reciben accesorios coloridos para ayudar además a su memoria visual y después de las actividades, reproducen música relajante para los pequeños.

VER GALERÍA

Tal parece que Kate está atenta no sólo al aprendizaje y esparcimiento de sus hijos mayores, sino también al del más pequeño. Ayer, los Duques de Cambridge disfrutaron de una cita nocturna en el Royal Variety Performance en el Palladium Theatre de Londres. En la velada, Kate reveló que sus hijos habían querido asistir con ellos al espectáculo, pero que tuvo que decirles: "No en una noche de escuela", según reportó HELLO! en su edición online.

VER GALERÍA