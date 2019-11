El novio de Marta Luisa de Noruega sobre su conexión: ‘Ella era mi reina y yo era un faraón’

El romance de la Princesa Marta Luisa de Noruega y el chamán Durek Verret ha dado mucho de qué hablar. La pareja ha sido tema de conversación después de que se diera a conocer que el guía espiritual de estrellas como Gwyneth Paltrow se encontraba en una relación con la hija de los Reyes de Noruega, quien siempre ha hecho un especial énfasis en su vida espiritual. Con el pretexto de la promoción de su libro, Spirit Hacking, el chamán ha hablado de su relación con la Princesa, que según explica ‘viene de varias vidas atrás’.

“Tenemos la misma frecuencia de amor por el planeta. Y eso lo vale todo”, dijo Durek a People. Al parecer, esta relación se dio de forma muy espontánea cuando fueron presentados por amigos en común: “Entró y me dijo: ‘Te recuerdo, sé quién eres’. Yo estaba como, ‘Sí, nos conocemos de hace mucho tiempo’. Simplemente eso salió de mi boca”. Según ha explicado el chamán, esto sucedió porque ambos vivieron juntos en Egipto, en otra vida. “Cuando estamos juntos y la veo, a veces veo otra cara. Y ella ve eso en mí también. Tengo memorias de nosotros en Egipto, y ella era mi reina y yo era un faraón”.

El guía espiritual está consciente de que mucha gente no cree o entiende este tipo de conceptos que comparte, por lo que no es ajeno a las muchas críticas que su romance ha levantado. “No estoy aquí para decirle (a los críticos) que hay algo mal con ellos. Cuando la gente dice cosas como ‘eso no es real’, para mí tú básicamente estás limitando tu consciencia y tu habilidad de está alerta a lo que es posible. Solo estás viendo un ángulo”.

Esta misma postura la comparte la Princesa, quien desde que anunció su noviazgo decidió poner un alto a los comentarios que pudieran surgir a través de su cuenta de Instagram. “Para todos aquellos que sientan la necesidad de criticar: deténganse…No les corresponde decidir por mí o juzgarme. No escojo a mi hombre para satisfacer a ninguno de ustedes o sus normas o las cajas que han elegido en su cabeza para mí. No prospero ahí, ni existo en la ilusión que tienen de mí. Yo elijo desde el amor”.

Convencido de este romance, el chamán ha dejado claro que seguirán juntos. “Me veo a mí mismo en ella, y ella se ve a sí misma en mí: la amabilidad, el amor, la alegría, las tonterías. Ella es una princesa, y creció en una familia real, pero ella es real. Abraza a la gente como yo. Juega videojuegos conmigo y hace cosas divertidas conmigo. Si voy saltando en la calle, ella salta conmigo, y si yo hago marometas, ella quiere hacer marometas. ¿Qué clase de princesa hace eso?”, finalizó.

