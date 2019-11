Harry y Meghan no pasarán la primera navidad de Archie con la Reina Isabel

Después de semanas de especulaciones, se ha confirmado lo esperado, el Príncipe Harry y Meghan Markle no pasarán la primera navidad de Archie con la Familia Real británica. HELLO! ha podido confirmar que el Duque y la Duquesa de Sussex no pasarán las fiestas en Sandringham como es tradición. Según se entiende, Harry, Meghan y su bebé pasarán las festividades que están por venir con Doria Ragland, y es que el Thanksgiving está a la vuelta de la esquina, y podrían pasar con ella el resto de la época decembrina. Esta decisión sigue la línea que antes han llevado otros miembros de la familia y cuentan con el apoyo de la Reina Isabel, quien suele ser la anfitriona en estas fechas.

Año con año, la familia se reúne en la residencia de Norfolk que es considerada la favorita de la monarca y participan en una tradición que se ha seguido por décadas. Eso no significa que de vez en vez no haya quien falte a la esperada cita, recordemos que hace un par de años, el Príncipe William y Kate Middleton decidieron pasar las fechas con la familia de la Duquesa para que también pudieran disfrutar de sus pequeños. Esto no significa que no hayan salido en público, de hecho, acompañados de los Middleton asistieron a un servicio religioso en el que el Príncipe George y la Princesa Charlotte robaron todas las miradas, aunque se duda que este sea el caso con los Sussex. De hecho, el caso de Charlotte fue similar a lo que pasará con Archie, pues su primera navidad la pasó en casa de los Middleton.

Mucho se ha dicho que Harry y Meghan están por embarcarse en un período de seis semanas alejados de la mirada pública, incluso considerando la posibilidad de que pasaran estas fechas en Estados Unidos, aunque no queda claro si preferirán esto o si estarán viviendo una vida más tranquila en su residencia de Windsor, Frogmore Cottage.

Aunque no es raro que alguien falte a la navidad con la Reina, ésta sí será una excepción muy importante para Harry, pues la única vez que faltó a Sandringham fue en 2012 cuando se encontraba en servicio en Afganistán, como parte de las fuerzas armadas. Los últimos dos años, incluso antes de su boda, el Príncipe estuvo acompañado de Meghan, quien apareció con el resto de la familia durante el servicio religioso de navidad al que año con año atienden puntualmente.

