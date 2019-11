El Príncipe Alberto apoya al Príncipe Harry: ‘Haz lo que tengas que hacer para asegurar tu privacidad’

Pocas personas entenderán tan bien la situación que enfrenta el Príncipe Harry, como otro miembro de la realeza. Es por eso, que el Príncipe Alberto ha compartido su apoyo al hijo de la Princesa Diana, al hacer referencia a aquella carta que Harry escribió hablando de las dificultades que su esposa, Meghan Markle, ha tenido con algunos tabloides británicos en el último año. “Entiendo completamente sus razones”, fue lo que Alberto de Mónaco ha dicho a People en esta entrevista en que ha aceptado hablar del hijo menor del Príncipe Carlos.

Los Príncipes se encontraron brevemente a principios de este mes durante la final de la World Cup de Rugby en Japón, en donde pudiendo tener una charla privada en la que Alberto le expresó ‘apoyo y simpatía’, según él mismo ha revelado. “Él dice que se siente bulleado y lo puedo entender y simpatizar con él sobre eso”, dijo el Príncipe, que conoce los sinsabores de vivir bajo los reflectores. “No hablamos acerca de eso mucho, porque hablamos de temas relacionados con el medio ambiente, y también sobre el rugby, pero simpaticé con él diciendo: ‘Solo haz lo que tengas que hacer para asegurar tu privacidad’”.

Eso sí, el Príncipe Alberto dejó claro que no fue ni una conversación larga, ni se enfocaron mucho en este tema. Profundizando en el tema, dijo a la publicación estadounidense: “A veces solo tienes que ignorarlo y seguir adelante. A veces puedes ignorar a quien sea que esté allá afuera siendo demasiado inquisitivo o muy duro contigo”. Aunque aconseja que no se le debe prestar atención, admite que esto no siempre es sencillo: “Tienes que proteger tu vida personal, a tu familia y su intimidad tanto como sea posible, cuando sea posible. Especialmente cuando eres una figura pública con apariciones a las que asistir. Por supuesto, es más fácil decirlo que hacerlo”.

Con la experiencia que le da, no solo su posición en la realeza, sino también el cambio de vida que tuvo su madre, la Princesa Grace, al dejar su carrera de actriz para convertirse en una royal, el Príncipe continuó: “Es especialmente difícil con la prensa británica, que es tan inquisitiva, tan dura. No solo con la familia real sino con otras celebridades u otras personas públicas también”.

Al parecer, el tiempo ha menguada las aguas y el Príncipe Harry y Meghan se encuentran enfocados en su agenda. Se dice, que la pareja y su hijo Archie podrían tomar un respiro viajando a Estados Unidos para pasar algunas fechas especiales como el Thanksgiving en las próximas semanas.

