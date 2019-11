El look de Kate que podrás imitar con piezas de tu clóset

Del brazo del Príncipe William, la Duquesa de Cambridge -Kate Middleton- asistió al evento del Shout’s Crisis Volunteer en el Troubadour White City, donde tuvieron la oportunidad de reunirse con voluntarios británicos que las 24 hora se dedican a apoyar a personas en crisis a través de Shout. La comunidad virtual permite a los voluntarios conectarse desde sus hogares a la plataforma que apoya a las personas que están teniendo alguna dificultad de salud mental. En esta ocasión, Kate quiso que la causa fuera la protagonista y recurrió a un sencillo look que podrás emular con piezas de tu clóset, después de haber vivido un fin de semana muy agitado con las distintas actividades para conmemorar el Remembrance Day.

La Duquesa llegó a esta reunión luciendo unos pantalones en burgundy de la firma Joseph Fashion. El modelo Zoom Casy Slim se puede conseguir por 345 libras esterlinas (alrededor de $9,140 pesos mexicanos), pero están en rebaja por solamente 250 libras (algo así como $6,625 pesos mexicanos) y según su descripción están hechos en Italia en un tono rubí. Kate lo combinó con un cinturón negro y una t-shirt blanca, que todavía no han sido identificados.

El protagonista de este look fue su blazer Glen Check de Smythe, que es sin duda uno de los básicos de esta temporada. Aunque la versión original de este saco que estrenó en octubre del 2018 tenía media solapa tejida en negro, esta vez lo lució enteramente en estampado Príncipe de Gales. Este saco, que en su momento costó 795 dólares (aproximadamente $15,105 pesos mexicanos), gustó tanto, que incluso la Princesa Eugenia decidió comprarlo y lo lució en un evento que documentó en su cuenta de Instagram.

Al tratarse de un look business casual, Kate llevó sus tacones en una versión más casual con el modelo Piper de Gianvito Rossi, que tiene el tacón más ancho y por lo tanto es más cómodo que un stiletto. En negro con la suela de tracción, tienen un precio de 520 libras esterlinas (alrededor de $13,780 pesos mexicanos). El toque final de este look lo dieron las joyas de la Duquesa. Kate llevó los aretes modelo Empress de Mappina and Webb en oro blanco y diamantes, que se pueden conseguir por 3,750 libras esterlinas (algo así como $99,375 pesos mexicanos) y un dije a juego de la misma firma y modelo con un precio de 2,000 libras esterlinas (un aproximado de $38,000 pesos mexicanos).

La iniciativa Shout, que los Duques de Cambridge lanzaron junto a los Duques de Sussex hace apenas en mayo ha sido un éxito y ha permitido ayudar a un gran número de personas que se contacta con la línea de ayuda que ha recibido ya más de 145,000 llamadas. En uno de los encuentros más fuertes de este compromiso, los Duques pudieron platicar con Ian Russell, quien perdió a su hija Molly en noviembre del 2017, cuando la chica de 14 años se quitó la vida. Con él discutieron la importancia del cuidado en las redes sociales en casos como el de la joven que se vio fuertemente influenciada por ciertas publicaciones de Instagram.

