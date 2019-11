El cariñoso apodo de la Reina Isabel que no conocíamos

A pesar de ser una de las mujeres más conocidas del mundo, la Reina Isabel mantiene su vida personal bajo una estricta discreción, dando apenas algunos vistazos de su intimidad en muy contadas ocasiones. Esto ha sucedido durante la reunión que hace unos días se llevó a cabo en el Palacio de Buckingham para celebrar el éxito del Diamond Jubilee Trust. Ahí, su nuera, Sophie Wessex, tomó la palabra para hablar del trabajo de la caridad, así como de la monarca. Lo que nadie esperaba es que en medio de su mensaje, se daría a conocer el cómo llama la mujer más cercana de la familia a la monarca.

“Siento que de alguna manera he sido tus ojos, habiendo viajado a Malawi, Bangladesh e India para ver el trabajo del fondo en primera persona, atestiguar las ambiciosas iniciativas que se han llevado en nombre de la Su Majestad, y asegurando que el legado sea real y duradero. Estoy muy contenta de decir que el honor de Su Majestad ha sido más que sostenido”, comenzó el emocionante mensaje de Sophie, quien desde el 2000 se encuentra entregada a la labor de mejorar la salud visual alrededor del mundo a través de esta fundación.

Fue precisamente en ese momento cuando quedó al descubierto el cariñoso apodo con el que Sophie se refiere a su suegra: “Mama, cuando he regresado de mis viajes he estado tan orgullosa de compartir contigo el trabajo que he atestiguado guiada bajo el apoyo del Queen Elizabeth Diamond Jubilee Trust y el cuidado de tanta gente que trabaja tan fuertemente para salvar y curar la vista”.

El discurso de Sophie ha dejado al descubierto el apodo con el que cariñosamente llama a la Reina, pero ésta no es la primera vez que un miembro de la familia ha compartido su apelativo para la monarca. Durante la celebración por el cumpleaños 92 de la Reina en el Royal Albert Hall, el Príncipe Carlos comenzó su mensaje con el usual Su Majestad, como todos llaman a la monarca en público, pero pronto continuó con el famoso ‘Mummy’ que provocó que la Reina le volteara los ojos para después reírse. También se ha dicho que los hijos de los Cambridge llaman a su bisabuela Gan-Gan, como una abreviación de la palabra en inglés.

La calidez y cercanía con la que Sophie se ha referido a su suegra no es una sorpresa, pues durante años se ha reportado que la Reina es especialmente cercana a la Condesa de Wessex. Se sabe que es ella con quien prefiere compartir y que le confía plenamente todas sus obligaciones. De hecho, Sophie es considerada un ejemplo dentro de la Familia Real por su forma de adaptarse a la vida real y cómo ha llevado su papel con mucha gracia y elegancia.

