Por qué esta mujer hizo ruborizar al Príncipe Harry en una foto

Después de varias semanas de seriedad y momentos no tan agradables, el Príncipe Harry volvió a aparecer tan relajado y amistoso como siempre en la presentación del equipo británico de los Invictus Games 2020 formado por 65 veteranos lesionados en la guerra. Lo que nadie esperaba es que el Duque de Sussex se ruborizaría un poco cuando vivió una situación simpática durante la fotografía del equipo. El Príncipe se encontraba posando con el equipo cuando Linsey Kelley, de 35 años, que estaba junto a él, intentó abrazarlo por atrás y mortificada exclamó: “¡Oh, no! ¡Creo que toqué el trasero del Príncipe Harry!”.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Duques de Sussex: las claves de su decisión de alejarse del foco mediático

El viaje de los Duques de Sussex a Estados Unidos, ¿un descanso o la antesala de una mudanza?

Aunque ella estaba totalmente avergonzada, parece que el Príncipe encontró la situación de lo más cómica. Linsey explicó: “Solo se río, afortunadamente. Él es tan amigable. Él es tan normal, un veterano militar, sabe cómo somos y puede identificarse con lo que estamos hablando. Él es increíble. Ha tenido sus propias batallas con su propia salud mental a veces y puede entendernos. Así que es simplemente maravilloso. Él es un gran embajador para esto”.

Sobre lo que había sucedido durante la foto con Chris Ship de ITV, Linsey agregó: “Mis (manos) puede que hayan estado más abajo en su espalda de lo que me hubiera gustado, tú sabes, tomando en cuenta que es un príncipe”. Curiosamente, Linsey no fue la única que tuvo un momento divertido con el Príncipe durante este encuentro, pues no faltó el simpático momento en el que alguien le puso cuernos en una fotografía. Aunque al parecer la intención del atleta era hacer un gesto de victoria en la foto con Harry, la posición hizo que sus dedos quedaran justo tras la cabeza del Duque, algo que se compartió incluso en la cuenta de Instagram de los Sussex.

VER GALERÍA

Sin importar que su llegada tardó 25 minutos más de lo esperado, el Príncipe recibió una calidísima bienvenida por parte del equipo que estaba muy emocionado de encontrarlo. En su versión más casual con pantalones grises, suéter carmín y botas, el Príncipe iba dispuesto a pasarla bien con estos atletas que le son ya viejos conocidos.

El Príncipe le preguntó al equipo muchas cosas e incluso hizo referencia a la vieja rivalidad entre el ejército y las fuerzas aéreas. “¿Quién todavía está sirviendo? ¿Quién es de la RAF (Royal Air Force)?”, preguntó antes de bromeando gritar a los que le habían contestado: “¡Fuera!”.

VER GALERÍA