El look de estrella de cine de Máxima de Holanda y el brazalete que se robó las miradas

Si en Japón brilló con sus elegantísimos looks, de vuelta a casa las cosas no han sido diferentes para Máxima de Holanda, quien ha conquistado al retomar su agenda de vuelta a casa. La esposa del Rey Guillermo Alejandro ha sorprendido al asistir a la premier del documental Galapagos: Hope for the Future en el Teatro Tuschinski de Ámsterdam. Experta cuando de vestuario de royal se trata, en esta ocasión Máxima se aventuró con un look estilo estrella de cine, y salió victoriosa dejando sus pamelas y guantes de lado para apostar por los brillos y el terciopelo.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

La otra quedada de los 'royals' en Japón

Pasarela de 'royals' para el gran banquete en el Palacio Imperial

Al buscar brillar sobre la alfombra azul del evento, Máxima llevó una combinación perfecta de pantalones estilo pata de elefante en verde y negro con un efecto brilloso gracias a que estaban hechos de lentejuelas, que contrastaban con la sobriedad de una blusa estilo wrap en terciopelo negro. Como se trata de Máxima y ella no hace nada a medias, agregó sobre un hombro un chal caído en la misma tela de su blusa. Según reportan distintos medios, este total look de Máxima es de su firma consentida, Natan, que suele vestirla en la mayoría de los eventos de su agenda. A juego con su look, la argentina llevó un bolso clutch negro y sandalias de tacón en el mismo color.

Pero si el brillante look de Máxima dio mucho de qué hablar, también lo hicieron los accesorios que eligió. Como pocas veces, la Reina de Holanda llevó la melena completamente agarrada en un moño bajo peinado con raya en medio, esto permitió que se apreciaran al máximo sus aretes. Estilo chandelier con ‘hilos’ de oro cubiertos de diamantes, los pendientes tenían un especial movimiento que cobraba vida gracias a la vivaz Máxima.

VER GALERÍA

Lo que no pasó desapercibido para los seguidores del estilo de Máxima fue un brazalete que ha aparecido en la muñeca de la Reina por segunda ocasión. Se trata de una pulsera formada con siluetas de elefantes en oro macizo, que según reporta la periodista Josine Droogendijk y el blog especializado Modekoningin Maxima, es una pieza de la colección Khandy de Cartier, la cual es considerada una de las más difíciles de encontrar por tratarse de piezas vintage que ya solo están a la venta a través de casas de subastas.

Pero no creas que Máxima ha tenido que pasar por peripecias para localizar una de ellas, pues al parecer se trata de una pieza familiar que tiene un profundo significado. Se cree que la pieza fue parte de la colección de la Reina Juliana de Holanda, pues su esposo acostumbraba buscarle de regalos objetos con siluetas de elefante. Se piensa que fue heredada a la Princesa Christina, quien falleció hace algunos meses y habría dejado algunas piezas a la Corona, cosa que no sería extraña pues Máxima lo llevó también en su funeral en agosto pasado; lo que significa que se trata de una reliquia familiar.

VER GALERÍA