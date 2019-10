Kate es descubierta en el supermercado local comprando los disfraces de George y Charlotte

¿Te imaginas estar haciendo su súper y encontrarte a la Duquesa de Cambridge -Kate Middleton- comprando entre los pasillos? Pues esto fue lo que les pasó a los asistentes al Sainsbury’s de Hardwick, pues según reportaron varios de ellos a través de las redes sociales, vieron a Kate comprando los disfraces de Halloween para el Príncipe George y la Princesa Charlotte. Se dice que fue la mañana de este jueves, alrededor de las 11:00 h cuando la fotografiaron en las cajas de autopago del súpermercado mientras registraba sus compras, en los días que está pasando en familia después de una agitada agenda que la llevó a Pakistán después de recibir a un grupo de jóvenes en la Palacio de Kensington.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

El perfecto vestido otoñal de Kate que no habíamos visto

El misterio del último look de Kate en Pakistán, ¡resuelto!

Los sorprendidos compradores quisieron compartir su experiencia a través de redes, pues estaban sorprendidos con la sencillez de Kate que como una mamá más, quiso ir a elegir los disfraces de sus niños a un lugar por demás sencillo. Pues según su página de internet, en este súper los disfraces cuestan en promedio 9 libras esterlinas (alrededor de $238 pesos mexicanos). Las opciones son las comunes, brujita, lobo, vampiro y hadita, entre algunos otros. La última royal que fue vista en esta tienda antes de Kate, fue la Reina, quien realizó una visita para celebrar el 100° aniversario de la compañía.

Kathy Whittaker, fue una de las testigos que quiso compartir lo sucedido. “Otro comprador dijo que Kate estaba en la tienda cerca de la ropa y me señaló hacia donde estaba. ¡Simplemente no lo podía creer! Estaba con Charlotte y George buscando disfraces para Halloween, pero su guardaespaldas estaba como observando a la gente con sus teléfonos y diciéndoles que no (tomaran) fotos. Logré tomar la foto cuando ella estaba en las cajas de autoservicio”, contó la mujer al Dailymail, “No vi lo que ella compró. La mujer me dijo que estaba ahí llevaba a sus niños y me dijo que Kate les preguntó a los niños de qué se iban a disfrazar en Halloween. Creo que compró algunas cosas de Halloween para sus niños pero no sé qué”.

Al parecer, los Duques de Cambridge se encuentran disfrutando de unos días libres del colegio de sus niños en su residencia de campo en Norfolk, que está muy cerca del supermercado en donde fueron vistos. Ésta no es la primera vez en la que se ve a Kate realizando una actividad tan mundana como ir al súper y se sabe que cuando están en Anmer Hall -nombre de su casa- lleva una vida lo más normal posible. No es raro encontrarla comprando los víveres en el Waitrose local y también algún repartidor de esta tienda ha contado que le ha tocado llevar las compras a la casa de los Cambridge, con un responsable Príncipe George ayudándole a meter las bolsas. Otras tiendas que cuentan con los Cambridge entre sus clientes son The Range y el servicio de envío, Ocado.

VER GALERÍA