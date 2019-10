El momento en el que Meghan pide a una mujer no hacerle una reverencia

Los protocolos reales son bien conocidos y muy respetados, pero parece que Meghan Markle prefiere dejarlos de lado. Al menos eso fue lo que sucedió durante su asistencia a la inauguración de la cumbre One Young World en el Royal Albert Hall. En la que fue su primera aparición en público después de que se diera a conocer su comentada entrevista en la que con la voz entrecortada dijo que los últimos meses han sido muy difíciles y que no se había sido ‘justos’ con ella, la Duquesa se mostró sonriente y cercana. Partiendo plaza hizo una aparición que la llevó a caminar entre el público camino al centro del escenario. Ahí se encontró con Kate Robertson, una de las organizadoras del evento, pero cuando la mujer muy elegantemente quiso hacerle una reverencia, Meghan movió la cabeza, invitándola a abrazarla en lugar del tradicional protocolo. El comentado momento que ha provocado muchas reacciones quedó documentado en varios videos que han dado la vuelta en las redes sociales. Aunque es costumbre hacer una reverencia al encontrarse con miembros de la Familia Real, en el sitio del Palacio de Buckingham se explica que esto no es obligatorio. Haz click en el clip para ver cómo se vivió este momento, que al final del día quedó simplemente en una anécdota.