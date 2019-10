Tras sus comentadas lágrimas, Meghan Markle reaparece rozagante en un evento en solitario

Las declaraciones que Meghan Markle hizo durante un documental filmado en su visita a Sudáfrica han dado mucho de qué hablar desde que ITV lo dio a conocer el pasado domingo. En él se veía a la Duquesa de Sussex con la voz entrecortada explicar que está ‘sobreviviendo’ y que se ha encontrado más dificultades de las que se imaginó al decidir casarse con el Príncipe Harry. Dejando atrás ese dejo de nostalgia y melancolía, Meghan ha reaparecido y lo ha hecho luciendo radiante y por demás sonriente, como si quisiera dejar atrás aquel capítulo y empezar con nuevos aires. La ocasión no era para menos, la Duquesa confirmó su asistencia de última hora a la inauguración de la cumbre One Young World en el Royal Albert Hall y su llegada no ha dejado a nadie indiferente.

Aunque desde el anuncio de su compromiso se ha decantado por tonos neutros y sobrios, incluso apostando por el temido negro en la realeza, esta vez ha querido lucir vibrante en un vestido en morado. De mangas largas y corte tea length, el diseño ha sido identificado rápidamente, pues es uno que habíamos visto antes en Meghan. Se trata del vestido Maxwell de Babaton que llevó a principios de este año mientras presumía su embarazo en Birkenhead. En aquella ocasión decidió combinarlo con rojo, en un look que fue muy recordado por haber sido usado hace varias décadas por la Princesa Diana. Si te encanta este vestido que se encuentra a la venta en Aritzia, te dará gusto saber que está de rebaja, de su precio original de 138 dólares a 49,99 (alrededor de $949.81 pesos mexicanos).

Eso sí, si en aquella ocasión se le veía llevarlo con zapatos Stuart Weitzman en carmín, en esta ocasión ha apostado por un modelo muy similar pero en morado. Por supuesto, la diferencia más grande se encuentra en el baby bump que en aquel entonces cambiaba la silueta del vestido que ahora se le ha visto mucho más suelto y largo.

También ha sorprendido que por segunda ocasión consecutiva, Meghan se ha alejado de su típico moño bajo y ha llevado una tupida melena suelta con ondas en las puntas. Con un aire mucho más juvenil y cercano, este peinado ha cambiado el semblante de Meghan, quien en esta ocasión ha sido todo sonrisas y cariños.

Ésta no es la primera vez en la que Meghan colabora con esta cumbre, tal como se recordó en la cuenta de Instagram de los Duques de Sussex, antes de su boda con el Príncipe, ya había sido invitada por Justin Trudeau para participar en su edición canadiense.

