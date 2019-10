Con la suya en puerta, Beatriz de York y Edoardo Mapelli se van de boda

Este fue un fin de semana de bodas y entre las más comentadas estuvo la del Príncipe Jean-Christophe Napoleón y Olympia Von Arco-Zinneberg en Francia. Si el enlace ya unía a dos importantes familias de Europa, los invitados también pintaban para una gran fiesta, entre los que se encontraron la Princesa Beatriz de York y su prometido, Edoardo Mapelli Mozzi. La pareja que anunció su compromiso hace algunas semanas, se vistió de fiesta para poder celebrar en Francia este enlace que seguramente los irá encaminando al que ellos protagonizarán el próximo año -aún con fecha desconocida-, retomando su vida pública tras su primera aparición desde que se dio a conocer sus buenas nuevas.

El enlace que vio unirse a la antigua Casa Imperial de Francia con la Casa de Habsburgo -dos siglos después del enlace entre Napoleón y la Archiduquesa de Austria- implicaba los más grandes honores, por lo que no ha sorprendido que Beatriz y Edo recurrieran a sus mejores galas. La Princesa eligió un elegante vestido de corte tea legth en satín de estampado floral con cuello Peter Pan de la firma The Vampire’s Wife -la que se ha convertido en su favorita en los últimos meses-. El romántico diseño que tiene la silueta que le hemos visto a Beatriz en los últimos meses, se puede conseguir por 1,375 libras esterlinas (alrededor de $36,437 pesos mexicanos).

La Princesa combinó este vestido con un trench coat en azul serenidad de Topshop que iba en contraste con sus zapatos de tacón de Carvela Lulu de solo 30 libras esterlinas (algo así como 795 pesos mexicanos). El toque final lo dio un elegante sombrero de ala ancha, diseño de Julian Garner. Por su parte, el prometido de Beatriz lució el tradicional morning suit que deja ver que está más que entregado a la cultura británica a pesar de su nacionalidad italiana.

No se sabe cómo es que los enamorados acabaron en la lista de invitados, pero se sabe que Jean-Christophe vive en Londres, donde el tatara-tatara-tatara nieto de Napoleón Bonaparte, primer Emperador de Francia, trabaja como asesor privado. Eso sí, Beatriz y Edo no fueron los únicos enamorados que encantaron con sus looks durante este enlace.

El Príncipe Christian de Hannover y su esposa, Sassa de Osma, se dejaron ver de lo más contentos en el enlace. La socialité lució un coqueto vestido floral en blanco con lila de Andrew Gn, que combinó con unos zapatos en este vivaz color de Úrsula Mascaró, un bolso clutch de Yliana Yepez Gaia y una diadema Mimoki Olympe.

