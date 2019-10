El misterio del último look de Kate en Pakistán, ¡resuelto!

El Príncipe William y la Duquesa de Cambridge, de soltera Kate Middleton, han regresado al Palacio de Kensington después de una exitosísima visita a Pakistán. Durante cinco días, los Duques de Cambridge enamoraron a la nación que cayó rendida ante su simpatía y cercanía. Y aunque los primeros tres días del viaje pasaron de maravilla, la tarde del jueves, la pareja tuvo que hacer una parada no programada en Lahore porque su avión quedó atascado en una dramática tormenta. Y si todos los looks de Kate durante esta visita fueron muy comentados, el de este compromiso no agendado no fue la excepción.

Ese día por la mañana se vio a Kate luciendo una kurta blanca con negra con vistosos bordados de la marca Elan y pantalones blancos de Maheen Khan. La Duquesa combinó este look con sus tacones color camel de J Crew y un bolso estilo tote de Smythson. Aunque se trató de una combinación ganadora, mucho se especuló de si ante lo sucedido se había tenido que comprar un look extra de último minuto para el día que no estaba planeado en Lahore.

Parece que el misterio ha sido resuelto y es que todo apunta a que la asistente personal de Kate, la estilista Natasha Archer, empacó un outfit extra en caso de emergencia, pues se sabe que una de las piezas fue hecha especialmente para la Duquesa. Esto se supo gracias a que la directora creativa de Elan, Khadijah Shah, escribió en un tweet que se trataba de un diseño hecho a la medida: “Estamos absolutamente emocionados por la forma tan elegante en la que la llevó y agradecidos por el privilegio y honor”.

Eso sí, que si te encantó el look, te va a emocionar saber que la pieza sí saldrá a la venta en la próxima primavera. Según Monique Jessen de People, estará disponible con un precio de entre 70 y 100 libras esterlinas ($1,855 y $2,650 pesos mexicanos, respectivamente). También agregó que el equipo de Kate descubrió a Khadijah gracias a Instagram.

De hecho, se pudo haber dado una pista previamente de que Kate luciría algo de la marca, pues la diseñadora que estudió en la London School of Economics, asistió a la recepción de martes, cuando los Duques llegaron en un colorido auto local. Además de ella, se pudo ver a Maheen Khan, quien también fue responsable de algunos looks de Kate durante esta gira, como aquel famoso color turquesa que lució en su visita a la Mezquita de Badshahi.

