Kate vuelve a triunfar con la prenda favorita de las royals

Nadie ha conquistado el otoño con su guardarropa como la Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, quien no por nada es considerada uno de los íconos de la moda a nivel internacional. Esta mañana, la esposa del Príncipe William visitó en Natural History Museum. Esta vez no para pasear con sus hijos, como se sabe que hace a menudo al ser uno de los lugares favoritos del Príncipe George, sino para hacer un recorrido por al Angela Marmont Centre for UK Biodiversitty y conocer más de su labor para proteger la vida salvaje en Gran Bretaña.

Esta fue una oportunidad perfecta para ver a Kate luciendo un atuendo que vas a querer imitar esta temporada. La Duquesa de Cambridge ha vuelto a recurrir a la prenda que se ha convertido en la favorita de las royals. Una vez más, Kate ha dejado sus estilosos vestidos en el clóset para apostar por unos culottes verdes con cintura alta de elástico de la firma Jigsaw que aunque tenían un precio original de 130 libras esterlinas (alrededor de $3,445 pesos mexicanos), se encuentran en rebaja por nada más y nada menos que 89 libras (algo así como $2,358 pesos mexicanos). Como se ha visto en los últimos meses,

En contraste, Kate llevó un suéter en color mora con cuello alto y mangas largas de Warehouse que se puede conseguir por solamente 39 libras esterlinas (alrededor de $1,033 pesos mexicanos). Gracias a la combinación de colores y los materiales de ambas prendas, el outfit tenía un aire de los años 70s que para nadie pasó desapercibido.

Que si esta combinación causó sensación, fueron los accesorios de la Duquesa los que acapararon todas las miradas. A pesar de que se trata de viejos conocidos, como Kate solo los ha usado pocas veces, cada vez que se deja ver en ellos causa una sensación. La Duquesa de Cambridge llevó su bolso de mano en burgundy de Chanel que estrenó por primera vez durante su visita a París en el 2017. A juego con este bonito bolso, lució sus zapatos Tod’s de aire vintage de 316 libras esterlinas (aproximadamente $8,374 pesos mexicanos). El toque final fueron sus ya famosos aretes de Asprey en forma de hojas de roble en oro con diamantes pavé.

En esta aparición la Duquesa se dejó ver especialmente interesada en el trabajo que se está haciendo de análisis del ADN ambiental a través del trabajo con microrganismos que son de vital importancia en la naturaleza. Esta aparición se da en la víspera de la visita oficial de los Duques de Cambridge a Pakistán.

