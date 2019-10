Qué hicieron los Cambridge en el medio tiempo del partido al que asistieron

Los seguidores del Aston Villa no podían creer que sentados con ellos en el estadio estaban el Príncipe William, la Duquesa de Cambridge -Kate Middleton- y sus dos hijos mayores, el Príncipe George y la Princesa Charlotte. El Duque, un seguidor confeso del Aston, parece querer compartir su afición con sus hijos y el pequeño George se volvió el centro de todas las miradas con sus simpáticas reacciones ante lo que estaba pasando en la cancha. La familia disfrutó del triunfo desde su equipo desde uno de los palcos del estadio, pero, ¿qué hicieron durante el medio tiempo del partido contra el Norwich City?

Uno de los hinchas del Norwich, equipo anfitrión, ha revelado qué fue lo que sucedió en esos minutos muertos del partido. Según contó Kevin James en la cuenta de realeza de Instagram @William_Catherine82, la familia salió a un palco privado durante esos minutos para poder disfrutar en privado, regresando de forma muy discreta para el segundo tiempo y retomando sus mismos lugares entre los fanáticos del Norwich. Él mismo contó que fue cinco minutos antes de que terminara el partido que la familia se paró discretamente para irse antes de que salieran el resto de los aficionados, tal vez para evitar las multitudes y llamar la atención.

El fan compartió que le llamó la atención lo involucrados que son William y Kate con sus niños, comportándose totalmente como cualquier otra familia con niños pequeños. De hecho, se comentó mucho un detalle que el Príncipe tuvo con George, quien no podía contener su emoción con cada anotación de su equipo que terminó ganando 5-1. Se ha dicho que en algún momento, el Príncipe le pidió a George que fuera más discreto con sus celebraciones y es que como se encontraban en el estadio Norwich’s Carrow Road, no quería ser poco sensible con los fanáticos que estaban viendo a su equipo perder de forma tan drástica.

Al parecer, el Príncipe ha heredado su amor por este deporte a sus hijos. Hay que recordar que es el Presidente de la Asociación de Futbol en Gran Bretaña y que de vez en vez se da el gustito de tuitear en las redes del Palacio de Kensington cuando hay algo especial en el deporte. Siempre se ha sabido que es un fiel seguidor del Aston Villa, pero fue en 2015 cuando explicó a Gary Likeker por qué se decantó por el equipo: “Hace mucho tiempo en la escuela me metí de lleno al futbol. Estaba buscado clubs. Todos mis amigos de la escuela eran fans o del Manchester United o del Chelsea y yo no quería irme con los equipos de todos. Quería un equipo que estuviera en la mitad de la tabla, que me pudiera dar momentos de una montaña rusa de emociones”.

La elección fue la atinada y después de ver el tierno video de George celebrando a lo grande a su equipo, el Aston Villa escribió en Twitter: “Usted sabe cómo elegir sus partidos de la #AVFC, Su Alteza Real”.