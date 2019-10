Las claves de que la prometida de James Middleton será la novia más chic

Tal vez la suya no será una boda real, pero eso no quiere decir que las próximas nupcias de James Middleton y Alizee Thevenet no vayan a ser espectaculares. La feliz pareja compartió este fin de semana las buenas nuevas de su compromiso, después de que comenzaran a surgir rumores al respecto, y con el anuncio han llegado las especulaciones de cómo será la boda del menor de los hermanos de la Duquesa de Cambridge. Y es que hay que recordar que el enlace protagonizado por Pippa Middleton y James Matthews fue simplemente perfecto, con todo y la Princesa Charlotte y el Príncipe George como parte del tierno cortejo de su tía.

Si se espera que ahora sean los tres hijos de los Duques de Cambridge los que hagan su aparición en este enlace, la emoción por cómo lucirá la novia no se queda atrás. Y es que aunque Alizee se ha dejado ver muy pocas veces en eventos públicos, las imágenes de la joven han demostrado que es por demás estilosa. Como buena francesa, no cae en los excesos cuando de moda se trata pero a través de los detalles logra hacer combinaciones perfectas.

Aunque ya se sabía de su romance y se les había visto juntos durante unas vacaciones familiares en St. Barths, el momento de moda que enamoró a los seguidores del estilo de Alizee fue en la boda de Lady Gabriella Windsor. Aquel día eligió un sencillo vestido con estampado bohemio de H&M, que aunque originalmente costaba solamente 50 libras esterlinas (alrededor de $1,325 pesos mexicanos) terminó vendiéndose en eBay por el doble de su precio después de que la prometida de James lo llevara. ¿El toque ganador del look de Alizee? Un coqueto sombrero estilo años 20s, que se volvió de lo más novedoso para cumplir con el protocolo de sombreros y fascinators. No nos sorprendería que su estilo el día de su boda fuera bohemio y con algún toque vintage de por medio.

Poco tiempo después, la aparición de la enamorada pareja en el torneo Wimbledon reafirmó que Alizee tiene una debilidad, el color carmín. Al revisar el perfil de Instagram de James se puede ver que es el color que más usa la chica francesa, incluso es el que llevó el día de su compromiso, le gusta tanto que lo combina hasta cuando de bikinis se trata. Así que no nos sorprendería que le diera algún toque de color a su vestido el gran día, confirmando así su amor por el color.

No hay que olvidar que Alizee tiene un posgrado en inversiones y finanzas de la Queen Mary University en Londres, y que trabaja en el distrito financiero de la ciudad. Además habla tres idiomas y es una analista de alto nivel en finanzas. Esto y esa franca sonrisa que tanto la caracteriza deja ver por qué el soltero de oro de Londres ha decidido dar el gran paso y hacer la pregunta esperada.

