‘Ella dijo sí’, James Middleton y Alizee Thevenet confirman su compromiso

El hermano de la Duquesa de Cambridge, James Middleton, ha confirmado su compromiso con su novia Alizee Thevenet. Con una serie de románticos posteos en su cuenta de Instagram, el menor de la familia compartió imágenes del romántico momento en que le hizo a la mujer de su vida la pregunta más importante y con una dulce instantánea reveló lo que ella respondió. “Ella dijo OUI (sí). Nuestro secreto se reveló, pero estamos felices de compartir la noticia”, escribió James para acompañar una imagen en la que se le ve de lo más enamorado, abrazando a su sonriente prometida, quien coloca su mano en el pecho de su amado permitiendo ver su hermoso anillo de compromiso.

En publicaciones previas en sus historias, James compartió un par de videos del momento previo a la gran pregunta, en ellos se ve a la pareja nadando divertida y en uno posterior, que siembra el misterio sobre la respuesta de la bella francesa, el hermano pequeño de la Duquesa de Cambridge publicó una serie de fotos de hermosos momentos a lado de la mujer de su vida.

James, de 32 años, conoció a la belleza francesa de 29 años cuando saludó a su perro Ella en el South Kensington Club el año pasado, y la pareja comenzó a salir poco después. Todo parece indicar que lo de James y Alizee ha sido un flechazo rotundo, pues la pareja fue fotografiada besándose durante unas vacaciones de Año Nuevo en St Barts en enero, justo un año después de que el empresario terminara su relación de cinco años con la actriz y presentadora Donna Air.

La guapa prometida del menor de los Middleton se mudó al Reino Unido en 2013, se graduó con una maestría en inversiones y finanzas de la Universidad Queen Mary de Londres y se convirtió en analista financiera de alto vuelo. Ella habla tres idiomas y ha vivido en Bélgica, Chile e Indonesia durante su infancia. A principios de este año, él y Alizee asistieron a la boda de Lady Gabriella Windsor, la hija del Príncipe y la Princesa Michael de Kent, en la Capilla de San Jorge en Windsor, una indicación de que su relación se estaba volviendo seria. La pareja también fue a Wimbledon en el verano junto con el resto de su familia.

Reunir a la pareja no es la única buena acción que Ella ha hecho. James y su cocker spaniel también son voluntarios en la organización benéfica Pets as Therapy, ayudando a alegrar los días de las personas cuyas situaciones de alojamiento no permiten tener una mascotas. El empresario, que solía dirigir una empresa de fabricación de pasteles y fundó la empresa de tarjetas de felicitación Boomf, ha confesado previamente que a principios de año se enfrentó a una fuerte depresión, de la cual parece indicar que ha salido bien librado.

James, es partidario de Heads Together, la organización benéfica de salud mental fundada por el Duque y la Duquesa de Cambridge para ayudar a recaudar fondos y reducir el estigma de las personas que viven con enfermedades mentales. James jugó un papel importante en la boda de Kate y William, dando la única lectura en la ceremonia de 2011.

