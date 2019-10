Los accesibles zapatos de Doña Letizia que todas quieren

Su guardarropa es uno de los más envidiados en el mundo, por lo que no es de extrañar que alguna prenda que lleve la Reina Letizia de España se vuelva objeto del deseo. Pero las cosas se ponen más interesantes cuando dicho artículo se encuentra de rebaja y disponible a la venta. Eso es lo que sucedió en la aparición de la esposa del Rey Felipe VI en la inauguración del XIV Seminario Internacional de Lengua y Periodismo. De muy buen humor y con una gran sonrisa, se vio a Doña Letizia saludando a algunos pequeños en el inicio de este seminario que esta vez llevará el tema: ‘El Español y las Máquinas: Lenguaje, Ética y Periodismo’, en el Monasterio de Yuso en San Millán de la Cogolla.

Como hace en todos sus compromisos, Letizia de España lució muy estilosa, esta vez en un look business casual que fue perfecto para la ocasión. La Reina llevó un jersey en beige con cuello en V de Hugo Boss que iba fajado en pantalones de cintura alta y pinzas en color negro. La combinación bicolor era perfecta para ir con un bolso es esta misma combinación con un clutch de la colección del 2016 de Adolfo Domínguez. Como aderezos, Letizia volvió a llevar sus aretes modelo Crawler de la colección Skyler de Gold & Roses que tiene un precio de 1,565 euros (alrededor de $35,995 pesos mexicanos).

Pero si todos los detalles de su look resultaron en una combinación ganadora, fueron sus zapatos los que se han convertido en la nueva obsesión de las seguidoras de su estilo. Al llevar un look perfectamente combinado en negro y beige, los zapatos de la Reina no podían ser diferentes. Letizia recurrió a unos tacones modelo Dalia de Steve Madden, que precisamente tienen un predominante camel para contrastar con una punta asimétrica en negro. Los zapatos que rápidamente han llamado la atención de los seguidores del estilo de Doña Letizia tenían un precio original de 99 euros (algo así como $2,277 pesos mexicanos), pero se encuentran en descuento por nada más y nada menos que 39,60 euros (solamente $910 pesos mexicanos). Aunque no los hemos encontrado en el sitio de la marca en México, los vemos disponibles en distintas tiendas digitales con envío al país.

Que ha de decirse que estos no son los únicos zapatos de Doña Letizia que han llamado la atención en estos días. Esta mañana los Reyes realizaron una visita a Orihuela en Alicante, donde una vez más, las miradas se pusieron sobre el chic y sencillo look de Letizia. Una blusa blanca sin mangas con moños, pantalones negros cortos, las dos piezas de Hugo Boss, que combinó con unos mocasines de Uterque que puedes conseguir por 89 euros (aproximadamente $2,047 pesos mexicanos).

