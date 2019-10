La primera aparición de la Princesa Beatriz y Edoardo Mapelli tras anunciar su compromiso

Fue precisamente hace una semana cuando con enorme alegría la Princesa Beatriz de York y Edoardo Mapelli Mozzi anunciaron su compromiso. Desde entonces la enamorada pareja no se había dejado ver hasta principios de esta semana cuando los novios asistieron a un evento de la tienda de Dior en Londres, en el que también estuvo la Duquesa de York. La alegría de Edoardo y Beatriz era imposible de ocultar, y aunque intentaron ser discretos a su llegada al evento, el anillo de compromiso atrajo todos los reflectores al ser la primera vez que aparecía en público.

Curiosamente, Beatriz eligió para el lanzamiento del libro The Dior Sessions, un vestido que le vimos apenas hace unas semanas. Se trata de un diseño en verde botella con detalles metálicos, con una silueta inspirada en los años 80s con hombreras, holanes en las mangas y la falda, además de enfatizar la figura con un cinto -que no tiene la pieza original-. El vestido midi de The Vampire’s Wife puede conseguirse en línea por $45,156 pesos mexicanos y tal vez se te hace conocido porque Beatriz lo llevó en septiembre pasado en la boda de su gran amiga Ellie Goulding con Caspar Jopling.

Si en aquella ocasión, Beatriz lució unos elegantísimos zapatos negros que no dejaron a nadie indiferente de Reiss, esta vez apostó por unos en el mismo color pero un tanto más cómodos y fáciles de llevar. Por supuesto, en esta aparición al ser más casual, dejó de lado la diadema a modo de tocado de Justine Bradley-Hill y el bolso verde de Sienna Jones que intercambió por un sencillo clutch negro.

Si en aquella vez se veía a un formalísimo Edo luciendo un morning suit con corbata verde para combinar con el vestido de su novia, esta vez el joven italiano lucía más casual en un traje azul marino con una camisa de smoking sin corbata y abierta en el cuello. Sus tenis grises le permitieron guiar a la Princesa por las calles empedradas que los llevaban al evento.

El anuncio del matrimonio de la Princesa y el empresario inmobiliario llegó poco menos de un año después de que comenzaran su relación tras reencontrarse en la boda de Eugenia de York en octubre pasado. El Palacio de Buckingham compartió a través de un comunicado: “El Duque y la Duquesa de York están encantados de anunciar el compromiso de Su Alteza Real la Princesa Beatriz de York con el señor Edoardo Mapelli Mozzi. Su Alteza Real y el Sr. Mapelli Mozzi se comprometieron durante un fin de semana en Italia a principios de este mes. La boda tendrá lugar en 2020. Se anunciarán más detalles a su debido tiempo”.

