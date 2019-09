Deborah Hung, la mexicana invitada a la gala del Príncipe Alberto

Si hay una mexicana que no falta en las front rows de los desfiles más espectaculares del mundo de la moda y que va partiendo plaza con sus elegantes looks, esa es Deborah Hung, quien suele documentar su día a día a través de sus redes sociales. Esta vez ha sido a través de su cuenta de Instagram que la guapa sonorense ha querido escribir un cariñoso mensaje al Príncipe Alberto de Mónaco, su anfitrión de la noche del jueves en la Gala for the Global Ocean en la Ópera de Monte-Carlo.

Con una imagen que parece haber sido sacada de otro encuentro, la modelo y empresaria ha querido rendir homenaje al Príncipe, quien siempre fiel a sus nobles causas ha organizado esta gran gala. “Un honor estar con el Príncipe Alberto II de Mónaco. Muy felices de estar de vuelta en Monte Carlo y esperando asistir a la Monte Carlo Gala for the Global Ocean”, comenzó el mensaje de Deborah junto a la fotografía en la que aparece con su marido, el empresario asiático Stephen Hung, además de su especial anfitrión, “El Príncipe Alberto II de Mónaco es un ejemplo para la realeza, no sólo por su ayuda al planeta sino por su carisma y humildad. Pocos como él”.

Si en la imagen que publicó Deborah se veía guapísima con un diseño en rojo, por la noche, en la gala lució radiante. La modelo eligió un sexy diseño con escote tipo slip en lentejuelas negras, que enmarcaba su esvelta figura. Con una estola de piel suelta en los codos, zapatos y bolso en plateado, la estrella de este look fue el collar que llevó la también empresaria. A modo de gargantilla, con grandes piedras negras rodeadas de diamantes, este collar de Deborah no ha dejado a nadie indiferente. Al parecer, esta pieza se ha vuelto una de sus favoritas, pues hace apenas unos días se le vio luciéndola durante la Milan Fashion Week y esta vez le ha dado un giro gracias a su vestido.

Y es que la ocasión no era para menos. Como cada año, Alberto recibió en el principado a una amplia lista de celebridades que lo apoyaron en su trabajo, en este caso por los océanos. Entre los invitados de este año destacaron Nicole Kidman, Gwen Stefani, Uma Thurman, Robert Redford, Lady Gabriella Windsor, Patricia Arquette, Andy García y Robin Thicke.

