Los cuatro meses que tomó organizar el compromiso de la Princesa Beatriz EXCLUSIVA HELLO!: Todos los detalles de la creación del anillo

El anuncio del compromiso de la Princesa Beatriz y Edoardo Mapelli Mozzi no podría haber llegado en mejor momento, con la promesa de una nueva boda real. El Palacio de Buckingham hizo el gran anuncio la mañana del jueves y desde entonces, las felicitaciones y los detalles no han dejado de surgir. Hasta el momento, se sabe que la pareja se comprometió a principios de septiembre y que planean que la boda tome lugar en el 2020. Ahora, HELLO! ha revelado exclusivamente que Edo comenzó a planear su propuesta hace cuatro meses, cuando consultó a Shaun Leane en Mayfair, Londres, para diseñar el anillo de compromiso.

VER GALERÍA

Según ha contado Shaun a HELLO!, el hermoso anillo de diamante fue hecho en sus talleres de Mayfair con una piedra central de 2.5 quilates con dos baguettes a los lados de ¾ cada uno. “Los diamantes fueron extraídos de forma ética y con el mayor nivel de color y claridad”, reveló el joyero. Shaun trabajó por 20 años con Alexander McQueen y había colaborado antes para mujeres de la Familia Real con la Duquesa de Cambridge y la Duquesa de Sussex, por lo que fue la elección perfecta para esta petición. Edoardo dio con Shaun gracias a la recomendación de un amigo y desde ahí comenzó el trabajo.

“El anillo fue hecho a mano, así que todo el proceso ha sido de entre tres o cuatro meses, desde que Edoardo vino a verme. Hablamos sobre el diseño y compartimos pensamientos y elementos para poner en él y hacerlo personal. Diría que el diseño tomó como dos meses, menos que eso, tal vez seis semanas y luego la hechura del anillo tomó entre ocho y diez semanas”, contó Shaun.

Tras trabajar con él en todo este proceso creativo, Shaun ha dicho de Edoardo: “Es muy romántico y considerado y consciente”, agregó, “Soy un artista y el trabajar con alguien como Edoardo, que es verdaderamente apasionado sobre la estética y el romance, me alimenta a mí, a mi impulso a mi pasión también”.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

La madre del hijo de Edoardo Mapelli rompe su silencio por el compromiso de la Princesa Beatriz

Beatriz de York será la primera princesa de la familia de la Reina en casarse con un hombre que ya es papá

Como todo hombre enamorado, el prometido de Beatriz tenía ideas muy firmes en cuanto al tipo de anillo que quería, según ha contado Shaun. “Vino a mí y él sabía que quería un diamante circular. Sabía que quería un clásico moderno; algo que tuviera algo diferente en él, que no fuera solamente un clásico que encuentras en cualquier parte. Eso es lo que me trajo a mí. Así que básicamente, lo que quise hacer con él -porque teníamos una estética de art deco y Beatriz una estética Victoriana- fusionamos las dos y mezclamos el elemento art deco con el elemento Victoriano del anillo, así que hubo una fusión de sus dos aspectos favoritos”.

Con eso en mente, Shaun hizo entre 40 y 50 bocetos hasta que dieron con lo que Edoardo estaba buscando. “Después él volvió y revisamos las piedras y sus colores y claridades y después comenzó el proceso de hechura. Todas las tardes, al final del día, le mandaba por mail imágenes de cómo hacíamos el anillo, desde el derretir el platino para que fuera modelado hasta que se hizo la moldura, el pulido, hasta la pieza absolutamente terminada”, ha narrado.

Shaun confesó que es muy normal que los novios estén nerviosos cuando están por proponer matrimonio, pero afortunadamente, Beatriz ha quedado encantada con la sortija: “Él dijo que ella adora el anillo y que está muy feliz. Es encantador, en verdad es encantador, son una hermosa pareja”.

VER GALERÍA