Las estilosas carcajadas de Kate en su aparición con el Príncipe William

En una semana en la que los Windsor han acaparado los titulares entre buenas nuevas y tiernas imágenes, los Cambridge también han tenido su propia aparición. La Duquesa de Cambridge -Kate Middleton- acompañó al Príncipe William en la ceremonia en la que se nombraría el barco de investigación polar Boaty McBoatface acompañados por Sir David Attenborough en Liverpool. Y si con el nombre del barco que es algo así como Barquito McCara de Barco se anticipaba que éste sería un evento divertido, nada anticipaba las carcajadas de Kate que serían captadas en simpáticas imágenes. No se sabe qué le decía el Príncipe William o las bromas que le gastaba Sir Attenborough, pero de que se la pasaron bien, no hay duda.

Para esta aparición, la Duquesa eligió su coatdress en azul de Alexander McQueen, aquel que le hemos visto en un par de ocasiones previas desde abril del 2014, cuando lo estrenó en su visita oficial a Nueva Zelanda. Con una inspiración militar, se sabe que este diseño se hizo de forma especial para la Duquesa mezclando el Utility Plump Coat Dress y el Utility Coat Dress de la marca. La silueta se vuelve interesante gracias a las dimensiones que cobra con los bolsos al frente, el cinturón y el cuello.

Al tratarse de una pieza clave de su guardarropa, Kate siempre lo ha combinado con piezas sencillas, eso sí, dándole un giro de frescura a través de su peinado o sombrero, en algunas ocasiones. Esta vez, Kate llevó una bolsa clutch modelo 1781 de la firma británica Asprey de 4,600 dólares (alrededor de $87,000 pesos mexicanos) en piel azul marino con terminado estilo caimán que combinaban con sus zapatos de Emmy London modelo Josie que estrenó este mayo y que puedes conseguir por 505 dólares (aproximadamente $9,595 pesos mexicanos). Para complementar el look, Kate llevó sus aretes Empress de Mappina and Webb en oro blanco que cuestan 3,750 libras esterlinas (un aproximado de $99,375 pesos mexicanos).

Kate fue la madrina oficial del navío por lo que tuvo el honor de liberar la botella de champagne que se reventó en el bautizo. El peculiar nombre que se eligió para este barco surgió de una extensa encuesta en la que se pedía a los participantes votar por su favorito. En un detalle por demás tierno, un grupo de niños pequeños vestidos de pingüino rodearon el barco, haciendo referencia a la labor que tendrá en la investigación, tema que enfatizó el Príncipe William: “Como demostraron las protestas por el cambio climático alrededor del mundo la semana pasada y el reporte de ayer sobre nuestros océanos y regiones congeladas, nunca ha habido un momento más importante para poner a trabajar nuestro barco y no hay una persona más a fin con la investigación científica que tú David. Nos has enseñado lo maravilloso el mundo animal y también lo frágil y en peligro que está, y nos has inspirado a todos a hacer tanto como sea posible para protegerlo”.

