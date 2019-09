Por primera vez, la Reina Isabel da permiso a una de sus colaboradoras más cercanas para escribir un libro sobre su relación

Lo que parecía imposible ha sucedido y es que la Reina Isabel ha otorgado por primera vez permiso a uno de sus colaboradoras más cercanas para escribir un libro de su relación. La afortunada ha sido Angela Kelly, encargada del guardarropa de la monarca, de plasmar en un libro años de cercana relación con Isabel II. En un hecho sin precedente, Angela se ha convertido en la primera persona de la Corte Real en recibir el permiso para escribir sobre cómo ha vivido estos años diseñando para la Reina, así como para compartir fotografías nunca antes vista de la colección privada de la creadora.

VER GALERÍA

Por 25 años, Angela Kelly ha estado encargada de diseñar los coloridos trajes que la Reina lleva en sus apariciones públicas. Pero no solo eso, y es que según se ha explicado, Angela ha formado una cercana relación con la monarca que confía plenamente en sus propuestas. No es una coincidencia que la Reina sea todo un ícono de la moda, pues se trabaja arduamente para mantener su imagen, además de cuidar hasta el más mínimo detalle de lo que con su guardarropa representa. Los vibrantes colores para siempre distinguirse entre la multitud, la poca ostentación, los sombreros a juego y los delicados accesorios con los que suele marcar momentos importantes, todos son aspectos supervisados por un dedicado equipo.

Angela es la primera persona en llevar el título Personal Adviser and Curator (The Queen’s Jewellery Insignias and Wardrobe), Senior Dresser and In-house Designer dentro del Palacio de Buckingham. Esto le ha permitido una profunda cercanía con la Reina, de quien se ha convertido en una de sus más grandes protectoras, siempre celosa de su relación. Lo de ella va más allá de una simple diseñadora, pues ha conseguido ganarse la confianza de la monarca para elegir al completo su guardarropa.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

¿Qué lleva la Reina Isabel II en su bolso?

Así es el maravilloso tren de la Reina Isabel II

Según Samantha Cohen, CVO, Asistente Privada Secretaria de la Reina, ha dicho: “Este libro documenta la única relación de trabajo entre Su Majestad la Reina y la mujer que ha sido su Consejera Personal y Vestidora por más de dos décadas: Angela Kelly. Da un único vistazo a las exigencias del trabajo de apoyar a la monarca y nosotros tendremos un conocimiento privilegiado de una exitosa relación laboral”.

El libro llevará el nombre The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe (El Otro Lado de la Moneda: La Reina, el Vestidor y el Guardarropa) se estrenará a nivel mundial el 29 de octubre y seguramente será una edición muy especial para los seguidores de la Familia Real Británica.

VER GALERÍA