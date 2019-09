Meghan presume sus mejores pasos de baile en África

Aunque las apariciones de la realeza suelen estar marcadas por el protocolo y la formalidad, de vez en vez se da una que otra oportunidad. Eso fue lo que sucedió cuando Meghan Markle y el Príncipe Harry comenzaron su gira por Sudáfrica, cuando como pocas veces hemos visto a los Duques, entregarse a las actividades que les prepararon. La pareja dio el banderazo inicial de este viaje con una aparición en Nyanga Township en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, en donde la recepción de los miembros de la iniciativa Justice Desk no podría haber sido más cálida. Lo que no esperaban es que unas chicas que se encontraban bailando, los invitarían a participar. Mientras Harry se dejó ver un tanto más discreto, Meghan dio muestra de que eso del baile no se le da nada mal. Con mucho ritmo, entre risas, Meghan fue captada por la corresponsal de realeza de HELLO! Emily Nash, comenzando con unos pasos un poco tímidos y terminando con todo y una vueltecita. Sonriente, el Príncipe también disfrutó de ver la espontaneidad de su mujer previo a comenzar con el programa oficial. No te pierdas este video que deja claro que Meghan lleva el ritmo en la sangre.

