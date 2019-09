Harry y Meghan han llegado a la boda de Misha Nonoo en Roma

La que seguramente será una de las bodas del año, entre la diseñadora Misha Nonoo y el heredero petrolero Michael Hess se está llevando a cabo en Villa Aurelia, un palacete del siglo 17 en Roma. La fastuosa celebración tiene entre sus invitados algunos de los nombres más sobresalientes de la sociedad británica y, por supuesto, no podían faltar el Príncipe Harry y Meghan Markle. Después de que los Duques de Sussex fueran vistos a su llegada a la capital italiana ayer por la mañana, según ha reportado The Sun, la pareja ha hecho su aparición estelar en este enlace.

La amistad que une a la pareja con la novia ha hecho que, a pesar de que están por comenzar una gira oficial por África, hayan hecho una parada obligada en Roma para asistir a esta ceremonia que se llevará a cabo en pleno atardecer. Mucho se ha dicho que Misha fue la responsable de presentar a Harry y Meghan, y fungir como su cupido, en una estrategia que fue todo un éxito, por lo que no ha sorprendido que la pareja quisiera acompañarla en su gran día.

A su llegada a Villa Aurelia, Harry y Meghan se mostraron muy sonrientes ante los aplausos de la gente que esperaban dar aunque sea un vistazo a la pareja. Aunque no se vio de frente a los enamorados, la espalda del diseño que lleva Meghan hace que se piense que se podría tratar del vestido negro de Jason Wu Collection con el que apareció sobre la alfombra roja de la premier de The Lion King. A pesar de que los detalles no se pudieron ver ante la premura de su llegada, la espalda en transparencias negras hace sospechar que se trata de este vestido o uno muy similar. Lo que sí se pudo observar es que Meghan presumió unos aretes estilo earcuff en forma de hojas laureadas.

Harry y Meghan no son los únicos royals entre la lista de invitados, la Princesa Beatriz fue captada a su llegada, mientras que la Princesa Eugenia acompañó a la novia en su llegada, mostrando la cercanía que tienen con Misha. Las celebridades tampoco han faltado, James Corden y Karlie Kloss con sus respectivas parejas fueron captados a su llegada.

Los que habían sido vistos ya en la celebración preboda y no se han perdido el enlace son Katy Perry y Orlando Bloom. Haciendo lo propio, una radiante Ivanka Trump llegó con su marido, Jared Kushner, partiendo plaza en un vestido simplemente espectacular.

