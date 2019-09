El Palacio aclara los rumores sobre el regreso del blog de Meghan

Mucho antes de conocer al Príncipe Harry y dar un giro de 180° a su vida, Meghan Markle tenía entre sus proyectos más importantes un blog de estilo de vida llamado The Tig. Ahí documentaba sus viajes, sus gustos y sus seguidores conocía de cerca más de su realidad. Por supuesto, ante el anuncio de su relación con el Príncipe, una de las primeras cosas en desaparecer fue The Tig. Aunque éste parecía un tema cerrado, hace unos días llamó la atención que el que fuera el gerente de negocio -Andrew Meyer- de la Duquesa de Sussex en sus épocas de actriz, había ingresado una petición de registro para el nombre The Tig. Inmediatamente se encendieron todas las alarmas con especulaciones sobre el posible regreso de Meghan a su faceta de blogger.

Andrew usó la compañía estadounidense Frim Fram para extender los derechos del nombre hasta el 2021, información que corrió como pólvora. Sin embargo, una fuente del Palacio ha confirmado a HELLO! que no hay planes de un relanzamiento de The Tig, explicando: “El registro es para evitar una usurpación de marca, para evitar que otros se hagan pasar por la Duquesa o una afiliación a ella”.

Al parecer, los fanáticos de Meghan se quedarán con las ganas de saber más de su vida a través de esta plataforma. El blog de Meghan se describía como “un concentrado para el paladar experimentado -aquellos con hambre de comida, viajes, moda y belleza” y en él, la Duquesa escribía todo sobre sus cosas favoritas. Lanzado en el 2014, el sitio fue bautizado en honor del Tignanello, el vino italiano favorito de la ahora Duquesa. En esta página, Meghan solía promocionar a sus diseñadores favoritos como Everlane, la cual ha posicionado entre los fans de la realeza alrededor del mundo. Antes de que desapareciera definitivamente en el 2017, Meghan escribía de todo, desde belleza, hasta moda, pasando por sus constantes viajes y sus platillos favoritos.

Aunque la idea del regreso de The Tig causaba mucha ilusión entre los seguidores de Meghan, la agenda de la Duquesa no podría estar más ocupada. Meghan se encuentra con el Príncipe Harry en Roma para asistir a la boda de su amiga Misha Nonoo este fin de semana. Según The Sun, la pareja fue vista a su llegada a la capital italiana sin el pequeño Archie. Pero éste es solo el comienzo, el lunes, los Duques y el pequeño comenzarán una gira oficial por África.

