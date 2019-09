Máxima a la Cenicienta moderna, con todo y su ‘príncipe azul’

Sin duda, Máxima de Holanda tiene uno de los guardarropas más memorables entre los castillos del mundo, por lo que no ha sorprendido que en su más reciente aparición haya encantado con un espectacular vestido de noche. Como salida del cuento de la Cenicienta, Máxima ha acaparado los reflectores con un diseño del que, aunque apenas se tienen un par de imágenes, se ha convertido en el favorito de los seguidores de la moda. El look fue el que Máxima lució del brazo del Rey Guillermo Alejandro en la cena que ofrecieron para el Consejo de Estado Holandés en el Palacio de Noordeinde de La Haga.

El look que tanto ha dado de qué hablar estuvo conformado por un espectacular vestido de organza que a través de un juego de transparencias con diferentes estampados florales en azul resulta un elegantísimo diseño. La creación es de la firma Luisa Beccaria y se pudo ver sobre su pasarela en su desfile de primavera de 2017. Eso sí, el diseño original mostraba un profundísimo escote en V que ha sido modificado para la Reina. Aunque se tuvo que realizar esta alteración, el detalle que se mantuvo intacto fue la femenina espalda que destaca por una línea de bonotes a juego con los tonos de las flores.

Ésta no es la primera vez en la Máxima aparece con este diseño, pues demostrando que por ella no pasa el tiempo, la Reina de los Países Bajos llevó exactamente este mismo look en septiembre de 2017 durante un evento de beneficencia de un centro oncológico para niños. En aquel entonces, en vez del clutch azul en forma de concha que llevó esta ocasión, lució un sencillo clutch de piel en nude. Lo que se mantuvo igual fue el juego de joyas que lució la esposa del Rey en esta ocasión. Máxima recurrió a su juego de tanzanitas, zafiros y diamantes que está conformado por un collar y unos aretes. Se cree que estas piezas son del joyero personal de Máxima y que fueron compradas hace alrededor de 5 años, cuando comenzaron a aparecer.

Ésta es una cena ofrecida por los Reyes para el grupo de consejales que ofrecen recomendaciones al gobierno y al parlamento sobre las legislaciones y administración del país. En su papel del Presidente del Consejo de Estado, el Rey suele presidir este tipo de ceremonias y al tratarse de una ocasión, su esposa Máxima no podía faltar a su lado.

