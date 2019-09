El simpático día en el que la Reina regañó a un futbolista

El conocer a la Reina Isabel es uno de los momentos más especiales para muchas personalidades, incluso cuando más de una ha contado que el protocolo los ha metido en aprietos. Pero si bien la mayoría narra cómo la monarca ha hecho todo lo posible por hacerlos sentir en confianza, no todas las historias son tan simples. El famoso exfutbolista británico Michael Owen, quien fuera capitán de su selección, ha contado en su autobiografía cómo es que vivió uno de los momentos más bochornosos de su vida al recibir una llamada de atención de nada más y nada menos que la Reina Isabel durante su asistencia a una edición del Royal Ascot.

Ésta ha sido uno de los capítulos más comentados en su nueva autobiografía, Reboot- My Life, My Time, donde Owen narra el incómodo intercambio que a la distancia se puede ver con un poco de simpatía. Un ávido jinete, Owen no quiso perderse una edición del Royal Ascot, evento al que año con año asiste la Reina Isabel con algunos miembros de su familia. A pesar de que esto es muy sabido, el exfutbolista no imaginó que al entrar un tanto a la fuerza a un elevador que ya de por sí iba bastante lleno, sería ‘regañado’ por ni más ni menos que la monarca.

“Cuando ella caminó al elevador real, había, tal vez, 15 de nosotros afuera. ‘Vamos’, dijo, ‘Todos podemos apretarnos adentro’”, invitó la Reina dando muestra una vez más de su cálida personalidad. “Yo obedecí, quitándome el sombrero, como pensé que era lo correcto según la etiqueta”, cuenta Owen sin imaginar la respuesta de la Reina: “’Si se pone el sombrero, ¡tal vez todos cabríamos’”. Y es que hay que recordar que el protocolo indica que los hombres van de sombrero de copa, modelo que quita un gran espacio en un lugar reducido. “Apenado me puse el sombrero. Estaba mortificado. Hasta este día no tengo absoluta idea de si ella estaba bromeando”, cuenta Owen sobre el que el describe como un bochornoso momento.

“Louise (su esposa) me estaba codeando del otro lado intentando no reírse porque había sido regañado por la Reina”, cuenta Owen en el capítulo que ha dado mucho de qué hablar. Y es que se sabe que la Reina de vez en vez tiene un especial sentido del humor que bien pudo haber abochornado al jugador. Hay que recordar que otras celebridades como Lewis Hamilton tienen historias similares de sus encuentros con la monarca. Eso sí, que si este encuentro fue un poco más complicado para Owen, confiesa que en otra ocasión pudo haberse relajado un poco más. Siendo un joven futbolista, quería impresionar a todos en su visita al Castillo de Windsor. “Estaba teniendo mucho cuidado para sostener mi tenedor en la mano correcta y así. No debí haberme preocupado. La Reina estaba aventando pedacitos de las entradas a sus corgis”.

