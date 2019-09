Los aretes de Doña Letizia que son perfectos para despedir el verano

Los niños han regresado a clases y las playas han comenzado a vaciarse, una que otra lluvia y la baja de temperaturas dejan claro que el adiós del verano ha llegado, pero eso no significa que no podamos darnos todavía uno que otro gustito cuando de moda de la temporada se trata. Eso lo ha dejado claro Letizia de España, quien después de haber retomado su agenda oficial tras su descanso de verano ha vuelto a sorprender con sus estilosas apariciones. Si durante el verano hizo gala de su perfecto guardarropa, este ‘regreso a clases’ no ha sido diferente.

Durante su aparición en la III Jornada sobre Tratamiento Informativo de la Discapacidad en los Medios, en la que asistió a la presentación de la Guía de Estilo, sobre discapacidad para profesionales de los medios de comunicación, Doña Letizia dio lección en cómo hacer la transición entre temporadas. Inclinándose por los colores fríos, a diferencia de aquellos vibrantes cálidos del verano, Letizia combinó prendas que hacen perfectamente el cambio entre los calurosos días españoles y el otoño que se vislumbra cercano.

El hilo conductor de este look fue el azul que la Reina Letizia llevó desde sus atinados pendientes hasta los zapatos. En un tono murano, el azul fue protagonista de uno de los muchos looks ganadores de la esposa del Rey Felipe. El conjunto de blusa lisa en la versión más subida del tono y una falda con pinzas en corte A en azul cielo con motivos florales en distintos tonos de Carolina Hererra fueron la base del look. Desafortunadamente, esta coqueta falda de 1,624 libras esterlinas (alrededor de 40 mil pesos mexicanos) es de hace algunos años, por lo que se encuentra completamente agotada.

Como accesorios, Letizia llevó un cinturón en el mismo tono de la blusa y unos zapatos a juego en ante, también de Carolina Herrera. El bolso, un sencillo clutch de piel al parecer del modelo T Pouch de Loewe que tiene un precio de $13,250 pesos mexicanos combinaba a la perfección con el resto del outfit.

Eso sí, el toque especial lo han dado los pendientes de la Reina, quien se decantó por los aretes de Tous de murano que forman parte de su joyero desde hace tiempo. Si comenzaba el verano con unos pendientes en rosa de Tous, ha querido cerrar la temporada con unas piezas de la misma firma. Al parecer se trata de los aretes que estrenó en el 2015 de ámbar y cuarzo hidrotermal azul.

