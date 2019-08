Meghan y el inspirador mensaje que dedicó a las mujeres

Convertida hoy en una integrante de la Familia Real británica, Meghan no pierde la oportunidad de utilizar su nueva posición para enviar un mensaje inspirador a todas las mujeres. En esta ocasión, la Duquesa de Sussex hizo uso de la cuenta de Instagram que comparte con su esposo, el Príncipe Harry, para dedicar unas palabras inspiradoras a sus seguidoras, y vaya que lo ha hecho de una manera muy original.

VER GALERÍA

Los Duques de Sussex compartieron en su cuenta una serie de fotos, iniciando con una en la que se podía ver varios cupcakes adornados con mensajes positivos dirigidos hacia las mujeres. "Eres hermosa", "Eres fuerte", "Eres digna", "Eres amada", "Eres suficiente", "Sé amable contigo misma ", "Eres importante" eran algunos de los mensajes que inscritos sobre los pastelitos.

VER GALERÍA

Con esta publicación Meghan ha querido además reconocer la labor de las mujeres que trabajan en una pequeña panadería de Londres que apoya a mujeres vulnerables proporcionándoles habilidades laborales, apoyo profesional y tutoría. “Lo que han creado en Luminary Bakery es excepcional, se trata de un espacio para hornear, curar y reconstruir”, escribió la Duquesa junto a las fotos, que también muestran al personal de dicho lugar. “Cuando las visité a principios de este año, me sorprendió la forma en que hornear se ha convertido en una forma de terapia para estas mujeres, quienes sintieron en algún momento que no tenían control sobre sus vidas debido a sus circunstancias previas (y a menudo desgarradoras)”, agregó la ex actriz en su post.

VER GALERÍA

La esposa del Príncipe Harry reflexionó sobre cómo esta actividad, de alguna manera promueve el equilibrio personal en la vida de algunas mujeres. “Mezclar partes iguales de un ingrediente con otro podría dar como resultado el postre perfecto, pero el acto de hacerlo proporciona equilibrio personal”, continuó la Duquesa, antes de finalizar: “Si bien los productos horneados son absolutamente deliciosos, la verdadera cereza del pastel es la historia de cómo el programa en Luminary cambia las vidas a través de la repostería”.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Esta pequeña panadería -y su inspiradora misión-, atrajo las miradas luego de que se supiera que Meghan la había incluido en la edición de septiembre de la revista Vogue en su versión británica, en la cual participó como editora invitada. Este número especial ha sido titulado Forces for Change, en la cual destacarán la labor de diferentes agentes de cambio que están rompiendo barreras. El ejemplar incluirá una charla entre la Duquesa y la ex Primera Dama de los Estados Unidos, Michelle Obama, además de conversación con el Príncipe Harry. En la portada mostrarán los rostros de 15 mujeres que han inspirado con sus historias, incluida la activista de la salud mental Adowoa Aboah, la Primera Ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, la actriz mexicana Salma Hayek y la activista por el cambio climático Greta Thunberg.

VER GALERÍA