Este sería el destino en el que Meghan celebró su cumpleaños junto a Harry y su pequeño Archie

Hace unos días, Meghan –de soltera Markle- celebró su cumpleaños número 38, el segundo como Duquesa de Sussex y el primero como mamá de su pequeño Archie Harrison. El festejo inició con la romántica felicitación de su esposo, el Príncipe Harry, y más tarde se realizó una fiesta sencilla en su residencia de Frogmore Cottage. No obstante, tal parece que los festejos pudieron no haber terminado ahí, ya que nuevos reportes han señalado que la ex actriz viajó junto a su marido y su hijo a España, donde habrían continuado la celebración.

VER GALERÍA

Diversos medios han señalado que los Duques de Sussex viajaron a Ibiza, España, con motivo del cumpleaños de Meghan y que en esta escapada habría estado presente el pequeño Archie, lo cual sería el primer viaje al extranjero para el royal baby, quien tiene tres meses de nacido. De acuerdo a dichos reportes, retomados por la versión británica de HELLO!, la pareja real habría salido del Reino Unido el 6 de agosto, dos días después del cumpleaños de la Duquesa, para regresar a casa el pasado 12 de agosto.

De acuerdo a estas versiones, las cuales no han sido confirmadas de manera oficial, Meghan y Harry habrían viajado en un vuelo privado con el fin de mantener la privacidad que siempre han cuidado, motivo por el cual también se habrían hecho acompañar de un equipo de seguridad.

VER GALERÍA

Aunque hasta ahora todo esto sigue en calidad de rumores, lo cierto es que la Duquesa es una gran fanática de Ibiza y ya ha viajado allí con anterioridad. La ex actriz visitó la isla en 2016 con amigos, incluida la diseñadora de moda Misha Nonoo, quien según algunos informes, fue quien presentó a Meghan y Harry. Por su parte, el Príncipe también ha visitado una de las Islas Baleares hace varios años, pues viajó a Mallorca en 1986 junto a su madre, la fallecida Diana de Gales, y su hermano, el Príncipe William. Aquel entonces los tres quedaron como invitados de la Familia Real española.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Por ahora, el único viaje en familia que tienen previsto los Duques de Sussex y su pequeño es el que realizarán el próximo mes de octubre a África, donde realizarán una gira de dos semanas por varios países. Se prevé que visiten Malawi, Angola y más tarde Botswana y Sudáfrica. En julio pasado, Meghan se dejó ver en público con su pequeño Archie en el Billingbear Polo Club, donde apoyó a su marido en un del The King Power Royal Charity Polo Day. Esa ha sido hasta ahora la última aparición del bebé real, por lo que muchos royal fans están ansiosos de que llegue la fecha del tour por el continente africano, para verlo nuevamente.

VER GALERÍA