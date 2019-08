El brazalete que no le conocíamos a Meghan y la curiosa forma en que se ha revelado

Este lunes se celebró el Día Mundial del Elefante, fecha que los amantes de la naturaleza tienen muy presente. Es el caso del Príncipe Harry y su esposa Meghan, quienes no perdieron la oportunidad de sumarse al festejo a través de la cuenta de Instagram que comparten. Los Duques de Sussex publicaron algunas fotos del viaje que hicieron a África hace dos años acompañadas de un mensaje alusivo a estos grandes mamíferos. Entre las instantáneas ha destacado una en particular, la cual no sólo ha dejado de manifiesto el amor de la Duquesa por estos animales, sino que ha mostrado un accesorio que hasta ahora no se le conocía, mismo que tiene un significado muy especial.

“Hace dos años, en el Día Mundial del Elefante, el Duque y la Duquesa de Sussex se unieron al Dr. Mike Chase para ayudar en este esfuerzo de conservación”, indica la extensa publicación de la pareja real en Instagram, en la que se ha adjuntado una serie de fotos inéditas del viaje que realizaron a Botswana en 2017. En la primera de las instantáneas se ve al Príncipe Harry de espaldas caminando hacia un paquidermo. Mientras que otra de las imágenes muestra la faceta más tierna de Meghan, y aunque es visible su rostro, sí deja ver sus manos mientras sujetando cariñosamente la trompa de uno de estos animales.

Pero no sólo ha sido este noble gesto lo que ha llamado la atención en dicha foto, sino también las joyas que la Duquesa eligió entonces para la ocasión. Y es que entre ellas ha destacado un brazalete en su muñeca izquierda, mismo que no se le había visto antes y del que ahora se sabe tiene un significado muy especial. Se trata de una pieza de acero plateado con pelo de elefante, lo cual podría considerarse como una especie de homenaje a la joyería africana tradicional. Más que un accesorio, esta pieza es una especie de amuleto para la buena suerte, pues de acuerdo a las creencias en algunos países de aquel continente, proveen de salud, amor y prosperidad a las personas que lo portan.

La misma imagen ha mostrado además otras joyas de la Duquesa de Sussex, las cuales ya se le conocían. Se trata de un anillo de la firma turca Kismet by Milka, el cual fue fabricado en oro rosa con un zafiro al centro, en un diseño que presenta una mano abierta con un ojo incrustado en la palma (símbolo denominado Mano de Fátima o Hamsa). Meghan ya se había dejado ver luciendo esta pieza en diciembre del año pasado, cuando aún se estaba embarazada.

Los Duques de Sussex tienen un cariño especial con todo lo relacionado al continente africano, pues fue ahí donde en 2016 disfrutaron de una de sus primeras vacaciones como pareja y celebrando además el cumpleaños de la entonces actriz. Los paisajes exóticos en Zambia y las cataratas Victoria en la frontera con Zimbabue, fueron el escenario más romántico para Harry y Meghan al cumplir su primer aniversario de novios, poco antes de que su relación se hiciera oficial. Hace casi dos meses se dio a conocer que Meghan y Harry se embarcarán en un nuevo viaje por África el próximo octubre, pero ahora estarán acompañados de su pequeño hijo Archie.

