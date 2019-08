Las vacaciones secretas de Camila por Grecia

La Duquesa de Cornwall está por dirigirse a Escocia para pasar las vacaciones del verano con la Reina en Balmoral, pero aprovechando unos días libres, Camila se dio un buen baño de sol en un fantástico destino, como ha revelado HELLO!. Publicaciones locales como Greek City Times también han reportado que el miércoles pasado, la esposa del Príncipe Carlos viajó con un grupo en un vuelo de British Airways a Corfú, Grecia, llegando a la espectacular isla alrededor de las 4:30 de la tarde.

Una vez ahí, el grupo fue llevado en bote desde Mayor’s Step en Garitsa a la villa Rothschild en Kerasia, en donde Camila y el Príncipe Carlos se quedan habitualmente cuando se encuentran de visita en la isla. Es tal su afición por el lugar, que de forma simpática se le ha llegado a llamar el ‘Palacio de Kensington de verano’. Y no es para menos, pues se trata de una hermosa villa con una gran piscina que está rodeada por árboles y cascadas, regalando un espectacular oasis en medio de la ya de por sí llamativa isla.

Lo que no se sabe sobre esta escapada secreta de Camila es si el Príncipe Carlos realizó el viaje con ella, pero lo que es un hecho es que el primero en la línea de sucesión al trono está desde el fin de semana en Escocia. Hay que recordar que se le vio atendiendo a los Mey Highland Games enfundado en el kilt tradicional de tartán y llegando el clásico sporran. Conocido en las Tierras Altas como el Duque de Rothesay, Carlos disfrutó al máximo de estos juegos que son característicos de la cultura escocesa y como es tradición, él fue el encargado de entregar los premios a los participantes.

Año con año, Carlos y Camila pasan algunas semanas del verano en Birkhall, Escocia, solo a unos minutos del famoso Castillo de Balmoral, en donde la Reina Isabel pasa esta temporada desde que era una niña. El Príncipe heredó esta propiedad del siglo XVIII de su abuela en el 2002, y tiene un significado muy especial para la pareja, pues fue ahí en donde eligieron pasar su luna de miel en el 2005.

Mientras la monarca descansa de su agitada agenda, también asiste a algunos compromisos oficiales, como lo ha hecho hoy. Eso sí, a lo largo del verano recibe la visita de distintos miembros de la Familia Real. No es extraño que los Cambridge o el Duque de York y sus hijas, hagan una para en Balmoral, como hará ahora Carlos. De hecho, se ha dicho que el verano pasado y éste, Meghan y Harry la han visitado ahí. Al parecer, los Windsor tienen un especial cariño por este lugar como un bello refugio: “Es el lugar más hermoso de la tierra. Ahí es donde Granny es más feliz. Creo que ella en verdad ama las Tierras Altas”, contó la Princesa Eugenia en el documental Our Queen At Ninety.

