La llamada secreta de Meghan a Salma Hayek

De a poco, una a una, las mujeres que fueron seleccionadas por Meghan Markle como generadoras de cambio en su listado para la edición británica de la revista Vogue han ido contando cómo fue su primer contacto con la Duquesa. Ahora ha sido el turno de la mexicana, Salma Hayek, de contar cómo fue aquella llamada secreta, que ha confesado, no pudo revelar ni a su esposo Francois Henri Pinault. Además, Salma confirmó lo que otras de las mujeres en este selecto grupo habían contado antes, Meghan les pidió tal discreción que hubo toda una serie de reglas para cuidar la privacidad de su participación.

VER GALERÍA

Todo comenzó cuando el editor de la publicación, Edward Enninful, le dijo que si la podía poner en contacto con alguien. “Estaba en el coche y él me dijo: ‘Mira, te voy a poner con alguien al teléfono. ¿Estás en el coche con alguien más’, y le dijo, ‘Sí’, me dijo ‘no puedes decir el nombre de la persona a la que estoy llamando’”, comenzó el relato de Salma a CNN, “Honestamente, pensé que era una broma”, hasta ese momento la mexicana pensaba que iba a tomar la llamada de Naomi Campbell, las cosas serían muy diferentes, “Pero tardó un poco para que la otra persona tomara la llamada. Después contestó y se presentó”.

Por supuesto, no se trataba de la supermodelo, sino de la Duquesa de Sussex: “Fue muy amable y cariñosa, casual”. Al escuchar de quién se trataba, Salma pensó que Meghan quería hablar con ella de una de las más de 25 caridades con las que la mexicana ha trabajado a través de los años. “Me emocioné. Estaba pensando, mientras intentaba encontrar la lógica a este día extraño. Me explicó su pasión por las mujeres y lo que está pasando actualmente. Y me dijo que estaba haciendo esto para British Vogue. Me dijo, ya sabes, que era la editora invitada de British Vogue y empecé a pensar que se iba a tratar de un artículo sobre lo que estamos haciendo, ya sabes, con Kering y las mujeres, y me dijo, ‘estoy haciendo (la portada), no voy a salir yo, voy a poner a mis mujeres favoritas. Y tú definitivamente eres una de ellas. Eres una de las primeras’. Estaba totalmente en shock. No lo vi venir. Me empezó a contar cómo me ha seguido y por qué me había elegido”, explicó la jarocha muy sorprendida.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Se ha mostrado el vestido Gucci de Meghan al completo y no imaginas cuándo lo usó

Ahora podrás vestir como duquesa, Meghan tendrá su propia colección de ropa

Eso sí, esto debía ser un total y absoluto secreto. No lo podía compartir con su marido, su hija, ni siquiera su publicista. “No podía hablar de eso y no lo hice”, dice Salma al explicar que al momento de la sesión solo ella y Peter Lindbergh sabían quién estaba detrás del gran proyecto.

Sobre Meghan, Salma no tuvo más que halagos: “Amé que ella no quisiera salir en la portada. Usó la atención para ponerla sobre otros, aquellos que la inspiran”. Al ser cuestionada sobre si tenía más planes con la Duquesa, una tímida Salma dijo que tal vez: “Creo que tuvimos una conexión incluso antes de hablar. El shock es que esta persona me haya seguido y yo no tuviera idea. Es verdaderamente hermoso y en verdad creo que tenemos una conexión especial”.

VER GALERÍA