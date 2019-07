Haya de Jordania ha solicitado una orden de protección por matrimonio forzado

La Princesa Haya ha hecho una petición en la London’s High Court por una orden de protección por matrimonio forzado, relacionada con sus hijos, así como una orden para no molestar después de su separación con el emir de Dubái Mohammed Al Maktoum. Según la ley británica, una orden de protección por matrimonio forzado tiene como propósito el proteger a un individuo que fue o está siendo forzado a un matrimonio. De acuerdo a esta misma regulación, las órdenes para no molestar protegen en contra del acoso y la violencia de una pareja, una expareja o un miembro de la familia. En esta aparición en la Corte, Haya también ha solicitado la custodia de sus dos hijos, con quienes abandonó los Emiratos Árabes Unidos el mes pasado, aunque detalles de las peticiones de la Princesa no se dieron a conocer.

Por su parte, el Emir Mohammed ha solicitado el regreso de sus hijos a Dubái y ha pedido a la Corte que se pongan restricciones en el reporte de los detalles de estas órdenes, una petición que fue negada por el Juez Sir Andrew McFarlane quien dijo: “hay un interés público en el entendimiento común, en términos muy generales, de lo que se presenta en la Corte”.

Desde hace un mes, los niños se encuentran viviendo con su madre en una residencia del barrio de Kensington en Londres y a partir de ahora, cualquier decisión sobre su futuro tendrá que ser aprobada previamente por el juez, Sir Andrew McFarlane, que es el presidente de la Family Courts Division. Otro aspecto muy importante del caso es que hay una orden en la Corte que indica que bajo ninguna circunstancia se pueden revelar los nombres, edades y sexos de los niños involucrados en el caso. Aunque de acuerdo con el sitio oficial del gobierno británico, una orden de protección por matrimonio forzado que Haya está buscando para uno de sus hijos, es usada de forma común para prevenir que alguien que “es amenazado con un matrimonio forzado” deje el país.

La Princesa Haya apareció en la división familiar de la High Court de Londres el martes para una audiencia preliminar. La hermana del Rey Abdalá estuvo acomapaña por su equipo de representación legal que incluye a Fiona Shackleton, quien fue contratada por el Príncipe Carlos en su divorcio con la Princesa Diana. El Emir Mohammed no apareció en la audiencia, en ésta que fue la primera vez en la que Haya apareció en público desde que dejó Dubái el mes pasado. Este caso ha llamado mucho la atención por poner frente a frente a dos de las familias reales más importantes de oriente.

