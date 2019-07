Se ha revelado la entrevista que Meghan Markle y Michelle Obama, ¿qué se dijeron?

Entre los distintos aspectos de los que Meghan Markle se hizo cargo como editora invitada de la edición de septiembre de British Vogue, definitivamente el que más llamaba la atención era la entrevista que la Duquesa de Sussex había hecho a Michelle Obama. Con una cariñosa amistad con el Príncipe Harry, siempre se ha especulado sobre la relación de la exprimera dama con la Duquesa. Es por esto que se ansiaba saber las confidencias que se han cruzado en esta oportunidad y ahora se sabe de qué hablaron.

Con mucha franqueza, Meghan explica que ella pensaba en este favor como algo sencillo, la última parte de la revista en la que se hacen preguntas cotidianas a algún personaje famoso. Lo que no esperaba la Duquesa es que al mandarle las preguntas a Michelle, recibiría profundas respuestas que eran mucho más extensas del par de líneas que ella esperaba. Es así como Meghan pidió una disculpa al lector por no haber desarrollado más a profundidad esta oportunidad y es que según explicó, intentar rehacer la entrevista en persona, documentando la plática entre las dos, hubiera quitado la espontaneidad a las respuestas que amablemente Michelle entregó. La Duquesa se refirió a Michelle como su ‘exprimera dama’ y ahora su amiga.

Como nueva mamá, no ha extrañado que Meghan le preguntara a Michelle cómo la ha cambiado la maternidad, pero sí ha sorprendido el que se revelara que la exprimera dama quiso enviar un mensaje a la Duquesa en su primer Día de las Madres. En la misma línea de honestidad que se lee en su libro Becoming, Michelle respondió a la primera pregunta: “Ser madre ha sido una masterclass en dejar pasar. No importa cuánto intentes, solo puedes controlar algunas cosas. Y vaya que yo lo he intentado, sobre todo al principio. Como madres, simplemente no queremos que nada ni que nadie lastime a nuestros bebés. Pero la vida tiene otros planes”, dice mientras explica las diferencias entre sus dos hijas.

La siguiente pregunta fue una en la misma dirección: ¿Qué consejo les das a tus hijas? “No hagas las cosas solo porque creas que es algo que se supone que debes hacer, como yo lo hice a su edad. Les digo que espero que sigan probando nuevas experiencias hasta que puedan encontrar lo que se siente bien. Y lo que ayer se sentía bien, no necesariamente se sentirá bien hoy”, dice la esposa de Barack Obama contando su propia experiencia con su carrera de leyes.

Al tratarse de un número dedicado a las mujeres, Meghan preguntó: ¿Cómo sería distinto el consejo si se lo dieras a un hijo, si lo tuvieras? “Sería exactamente el mismo”, respondió franca Michelle, quien contó que su papá nunca hizo diferencia entre ella y su hermano mayor. Sobre la creación de su fundación, la señora Obama dijo que se inspiró por la gran pérdida que representa para el mundo los millones de niñas que no van a la escuela y el capital humano que se está desperdiciando.

Simpáticamente, dijo que si se encontrara con ella misma de 15 años estaría complacida con lo que ha hecho y que no faltaría el guiño a lo guapo que es su marido. Mientras que para cerrar, Michelle dijo que el sonido más hermoso que ha escuchado fueron los ruidos que Malia y Sasha hicieron en sus primeros meses de bebés, algo de lo que dijo, Meghan sabe muy bien en su nueva faceta como mamá.

