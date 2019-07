El estiloso vestido de Meghan que no le conocíamos y que está dando mucho de qué hablar

Después de varias semanas de especulación, la tarde de ayer se dio a conocer que en efecto, Meghan Markle ha participado como editora invitada del September Issue de la edición británica de Vogue. En medio de una gran producción con imágenes y videos, se pudo ver más del trabajo que la Duquesa de Sussex hizo mientras se encontraba en su baja de maternidad. Y aunque decidió no salir en las fotografías de la portada para darle el protagonismo a una lista de mujeres que la inspiran, sí hubo un par de apariciones en las imágenes que se tomaron durante la producción. En una de ellas, se puede ver a la esposa del Príncipe Harry luciendo un estiloso vestido que hasta ahora no le conocíamos.

A pesar de que prefirió mantenerse detrás de cámaras, esto no detuvo a Meghan para elegir un llamativo vestido que ha dado mucho de qué hablar, aunque solo se le vio en una fotografía tomada en Smart Works, una de las caridades que apoya. Se trata de un vestido en rosa pálido de tweed con algunos detalles en negro de la firma Gucci, así es, la firma propiedad del esposo de Salma Hayek, quien fue elegida en el listado de Meghan en esta edición. La comentada pieza tiene un precio de nada más y nada menos que 2,295 libras esterlinas (alrededor de $60,810 pesos mexicanos). El modelo conocido como Grosgrain-trimmed checked tweed dress, tiene un broche en forma de rosa en el cuello, el cual da un efecto de 3D gracias al listón que va pegado al vestido. En la fotografía de Meghan se le ve solamente en blanco y negro, pero el vestido real se encuentra a la venta en línea y las fotografías dejan ver cada uno de sus detalles.

No se sabe si dentro de la edición se encuentre algún posado en el que se pueda ver más a detalle el look de Meghan, y es que no se sabe con qué combinó este vestido, pues en la fotografía publicada solo se puede ver la parte superior de la Duquesa. En ella se alcanza a ver que Meghan llevó su melena suelta y al natural, con un maquillaje muy sencillo. En uno de los videos que se realizó alrededor de esta producción, también se puede ver a Meghan llevando un vestido azul negro que no había lucido antes mientras ve detrás de cámaras la grabación de la entrevista de Salma Hayek.

Sobre esta colaboración, Meghan ha escrito en su cuenta de Instagram: “Ser editora invitada del September issue de British Vogue ha sido enriquecedor, educacional e inspirador. El sumergirme en este proceso, trabajando discretamente detrás de cámaras por tantos meses, estoy muy feliz de poder compartir lo que hemos creado. Un enorme agradecimiento a todos los amigos que me apoyaron en esta aventura, prestándome su tiempo y energía para ayudar en estas páginas y en la portada. Gracias por decir: ‘¡Sí!’, y a Edward, gracias por esta increíble oportunidad”.

