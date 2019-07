Por qué este verano sí veremos a Kate

De momento, el Príncipe William y la Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, se encuentra disfrutando de un merecido descanso con sus tres hijos por la privada isla caribeña de Mustique, pero pronto tendrán que hacer una pausa en sus vacaciones. Aunque año con año los miembros de la Familia Real suelen tomarse un respiro durante la época de verano, alrededor de agosto, y retoman su agenda por ahí de septiembre, este año los Duques de Cambridge harán una aparición especial. Será el viernes 9 de agosto cuando la pareja asista a la regata de The King’s Cup, en la Isla de Wight.

Amantes de este deporte -Kate incluso lo practicó en sus años de estudiante-, el Príncipe y la Duquesa no se han querido perder este histórico evento. En esta ocasión se espera que 500 personas asistan al evento que además de la competencia ofrecerá divertidas actividades para las familias presentes. Pero, en definitiva, lo que todos querrán ver es el enfrentamiento entre William y Kate que irán en distintas embarcaciones. Por supuesto, todo esto por una buena causa pues buscarán recaudar fondos para sus distintas caridades.

En esta ocasión se apoyarán las caridades de William: Child Bereavement UK, Centrepoint, Tusk y para la campaña por el 30 aniversario de la London’s Air Ambulance Charity. Por su parte, de los patronatos de Kate estarán: Action on Addiction, Place2Be, el Anna Freud National Centre for Children and Families, y The Royal Foundation en apoyo del trabajo de la Duquesa con Early Years.

Aunque estamos acostumbrados a ver a los Duques en sus facetas más formales en sus eventos oficiales, ésta será una oportunidad completamente diferente. Con una gran vena competitiva y mucho conocimiento cuando de este deporte se trata, cada uno de los Duques viajará en un bote de los seis que estarán participando en la carrera. El equipo ganador recibirá The King’s Cup, un trofeo histórico que se entregó por primera vez el 1920 por el Rey George V en el Cowes’ Royal Yatch Squadron.

Lo más especial es que los Duques quieren que éste se convierta en un evento anual para atraer atención hacia las causas más cercanas a su corazón, así como reunir fondos para ellas. Es importante apuntar a que la participación de Kate y William no solo se trata de la recaudación de fondos, sino también es parte de la cruzada que la Duquesa tiene desde tiempo atrás para recalcar la importancia de las actividades al aire libre y el ejercicio.

