Kate y William, así como Harry y Meghan, rompen el silencio tras un gran cambio en su fundación

Después de que se diera a conocer la separación de las oficinas de los Duques de Cambridge y de los Duques de Sussex, y la posterior división de su fundación, el Príncipe William y Kate Middleton han compartido un comunicado, tocando el tema por primera vez. En específico, las parejas se han referido a la baja de Lorraine Heggessey como CEO de The Royal Foundation, quien ha decidido retirarse de la fundación que hasta hace unas semanas llevaban las dos parejas y que ahora se ha quedado en manos de los Cambridge.

“Lorraine ha jugado un papel integral en nuestras iniciativas de caridad por los últimos dos años y medio. Estamos muy agradecidos por su arduo trabajo y apoyo, y le deseamos lo mejor en el futuro. Estamos complacidos de que Jason haya sido asignado como CEO y estamos muy emocionados de trabajar con él en esta nueva posición”, se lee en el comunicado que emitieron a través de la oficina de comunicación del Palacio de Kensington.

El mensaje se refiere a que a partir del 1° de octubre, Jason Knauf ocupará la posición que en el último par de años tenía Lorraine. The Royal Foundation se convertirá en el medio principal de las caridades de los Cambridge, mientras que los Sussex han establecido su propia fundación que será conocida como Sussex Royal The Foundation of the Duke and the Duchess of Sussex.

Por su parte, Harry y Meghan también quisieron pronunciarse por la baja de Lorraine, a pesar de ya no formar parte de la fundación: “Ha sido un enorme placer el trabajar junto a Lorraine el último par de años, promoviendo las causas más cercanas a nuestro corazón y le deseamos lo mejor en el siguiente paso de su carrera”.

En su papel de CEO, Lorraine se encargó de supervisar la expansión del programa Heads Together, así como estuvo encargada del primer proyecto en solitario de Meghan como parte de la Familia Real, en la creación del libro de cocina en apoyo a las comunidades de Grenfell Tower. Sobre este tiempo trabajando para la Familia Real, Lorraine ha dicho: “Ésta fue una de las oportunidades más maravillosas de mi carrera. Ha sido un gran honor el trabajar con Sus Altezas Reales al tratar de cambiar la percepción sobre problemas de alto impacto, desde las iniciativas de salud mental como Heads Together, hasta el bienestar de los veteranos hasta la conservación. Estoy muy orgullosa de lo que The Royal Foundation ha conseguido durante este emocionante período de crecimiento. Sin embargo, conforme entra a una nueva fase, considero que es el momento correcto para retirarme y perseguir mis propios intereses en el sector de los medios”.

“Quisiera agradecer a Sir Keith Mills y a todos los donadores por su maravilloso apoyo y guía durante mi tiempo en la fundación. Hay un excelente equipo ejecutivo trabajando y les deseo a ellos y a Jason todo el éxito mientras llevan a la fundación a esta nueva etapa”.

