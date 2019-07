Las buenas nuevas de Harry y Meghan

Desde que se dio a conocer su compromiso, las buenas nuevas para el Príncipe Harry y Meghan Markle no han parado. Su gran boda real, su mudanza y el nacimiento del pequeño Archie, son algunas de las alegrías que han compartido con el mundo. Esta vez, la pareja ha dado una gran noticia y es que han dado a conocer oficialmente la organización que han creado al separarse de la Royal Foundation de los Duques de Cambridge. Los enamorados han anunciado que han creado la Sussex Royal The Foundation of the Duke and Duchess of Sussex, que para fines prácticos será conocida como Sussex Royal -sí, el mismo nombre que usan para su cuenta de Instagram-.

Tal como se rumoró, ahora se ha sabido que esta nueva aventura la comienzan con la antigua directora de la Royal Foundation, Natalie Campbell, así como su jefe de relaciones públicas, Sara Latham. Hay que recordar que hace algunas semanas, Harry y Meghan anunciaron que abandonarían la fundación que el Príncipe había creado con William y Kate, y en la que se había unido su esposa, para comenzar su propia organización para apoyar las causas más cercanas a su corazón.

Ésta reestructura es parte de la división de oficinas de los Duques de Sussex y los Duques de Cambridge, con Harry y Meghan estableciendo a su equipo en el Palacio de Buckingham -bajo la supervisión de los responsables de la comunicación de la Reina-, mientras William y Kate continuarán con el equipo que habían formado en el Palacio de Kensington.

La Royal Foundation -formada por William y Harry en el 2009, previo a la boda de los Duques de Cambridge cuando se unió Kate- anunció la decisión de la ruptura, al explicar que fue una conclusión a la que se llegó tras una revisión de su estructura. Se dijo que ambas parejas seguirán colaborando juntas en el futuro, por ejemplo, en la campaña de salud mental que tienen Heads Together. Esta elección se dio para una ‘mejor alineación’ de sus actividades de caridad.

En el comunicado que anunciaba la separación se leía: “El Duque y la Duquesa de Cambridge y el Duque y la Duquesa de Sussex están increíblemente orgullosos de lo que han logrado juntos a través de The Royal Foundation. Están especialmente están orgullosos de haber creado una caridad que ha y continúa teniendo un significativo impacto a largo plazo, cambiando vidas positivamente”.

