La divertida bolsa de Sophie Wessex que vas a querer tener en tu clóset

A pesar de que es una de las royals más discretas dentro de la Familia Real británica, Sophie Wessex es conocida por haber dado un giro a su guardarropa en los últimos años, convirtiéndose en una de las más vanguardistas cuando de su estilo se trata. Cómo olvidar cuando el año pasado se aventuró al ser una de las primeras mujeres en llevar al Royal Ascot un mono ante la modificación del estricto código de vestimenta del evento. Ahora ha sido en Wimbledon en donde ha vuelto a sorprender, esta vez con sus accesorios y es que aunque casi pasa desapercibido su clutch se ha convertido en una sensación en redes sociales.

Sin miedo a los looks que llamen mucho la atención, no ha sido raro que Sophie se haya animado a lucir este accesorio que era ‘discretamente’ atractivo. Se trata de un clutch estilo sobre en plateado, hasta ahí todo normal, pero es cuando se hizo un acercamiento al bolso que se pudo ver la leyenda grabada en él: “No estoy diciendo que soy la Mujer Maravilla, solo estoy diciendo que nunca han visto a la Mujer Maravilla y a mí en el mismo lugar”. De forma muy discreta y con una tipografía estilo máquina de escribir antigua, el mensaje podía pasar desapercibido a lo lejos, pero fue una vez que se hizo un acercamiento a la imagen que se pudo descubrir esta picardía.

Por supuesto, que si ya iba a apostar por una bolsa statement, no podía dejar su look de lado. En esta ocasión, Sophie -muy cuidadosa del código de vestimenta no escrito de Wimbledon- eligió el modelo Cloqué de Peter Pilotto. Se trata de un sencilla pero favorecedora silueta tea length con la cintura acentuada, que cobra vida gracias a su vibrante estampado en distintos tonos de azul con una ligera inspiración de Oriente. Un look ideal para ser anfitriona del Príncipe Alberto de Mónaco, quien viajó a la capital británica y aprovechó para asistir al partido.

Aunque el vestido que llevó la Condesa de Wessex ya no está disponible, en el mismo estampado pero con una falda más corta puedes encontrarlo en rebaja por solo 312 euros ($7,332 pesos mexicanos, aproximadamente). Eso sí, si lo que quieres es el bolso de Sophie, las cosas van a ser un poco más difíciles, pues hasta el momento no se ha confirmado la procedencia de la pieza. De hecho, ese se ha convertido en el gran misterio de Instagram, pues los seguidores de la moda real han intentado encontrar la marca en donde conseguir un bolso como el de Sophie, pero no se ha logrado.

Hay quien ha sospechado que se trata de un regalo personalizado especialmente para ella y es que no es raro que la esposa del Príncipe Eduardo lleve bolsos atractivos como éste.

