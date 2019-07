¿Qué primas todavía no han podido conocer a Archie?

Si hace unos días veíamos la primera aparición pública de Archie Sussex con sus primos, el Príncipe George, la Princesa Charlotte y el Príncipe Louis, parece que el más pequeño de los Windsor no ha tenido la oportunidad de conocer a toda la familia. A pesar de la gran cercanía que el Príncipe Harry tiene con su prima Zara Tindall y su esposo Mike, el exjugador de rugby ha contado a HELLO! que sus hijas no han podido conocer a Archie.

Mia Tindall, la hija mayor de la pareja, es una de las royals más populares y una gran compañera de juegos de George y Charlotte, pero parece que la traviesa pequeña que ha capturado con sus ocurrencias hasta a la Reina Isabel, no ha podido visitar en Windsor a Archie. Fue Mike quien compartió exclusivamente con HELLO! que Mia, de cinco años, y Lena, de uno, todavía no conocen a su primo. Ante la pregunta al respecto, respondió: “No, todavía no”. Y es que aunque Harry es padrino de Lena y de que el Príncipe es muy cercano a la pareja, parece que las complicadas agendas de ambas familias han hecho imposible este encuentro.

Y es que como bien apuntó Mike, para Zara ésta es una temporada especialmente ocupada, pues es época de competencias hípicas, la absoluta pasión de la hija de la Princesa Anne. Es por esto que la familia tampoco tiene grandes planes para este verano. “Zara se encuentra en total modo competencia. El verano es su época de competir así que veremos a dónde nos lleva eso”, dijo el exatleta que comprende muy bien a su mujer.

Zara y Mike se encontraban participando en el torneo Celebrity Cup 2019, en el que el exatleta estuvo compitiendo, mientras la nieta de la Reina se divirtió al máximo, incluso echándose un palomazo en el karaoke. Sus niñas no se quedaron atrás y también se divirtieron en las distintas actividades de este evento británico. “Llegaron anoche, así que lo han disfrutado”, contó el sábado pasado Mike.

Aunque Lena es todavía muy pequeña y se le ha visto apenas en su carriola, Mia es una de las mini royals favoritas. Desde hace algunos años cuando para evitar cualquier travesura en el retrato oficial por el cumpleaños 90 de la Reina apareció cargando la bolsa de la monarca, hasta hace apenas unas semanas cuando se le vio jugando con George y Charlotte en el Burnham Horse Trials, Mia es todo un encanto y seguramente incluirá a Archie en su pandilla muy pronto.

