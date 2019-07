Abran paso, que Meghan y Kate estarán en la final femenil de Wimbledon

El año pasado, el torneo de Wimbledon se convirtió en el escenario de uno de los sucesos más esperados, el primer evento en solitario de la Duquesa de Cambridge -Kate Middleton- y la Duquesa de Sussex -Meghan Markle-. En esta edición del torneo, cada una de ellas ha hecho una aparición y en lo que pocas veces se ha visto desde la llegada de Meghan a la familia, las dos Duquesas han coincidido en dos compromisos diferentes en la última semana, por lo que nadie esperaba lo que ha sido anunciado por el Palacio de Kensington: Kate y Meghan han quedado para irse juntas de Wimbledon este fin de semana.

“La Duquesa de Cambridge, Patrona del All England Lawn Tennis and Croquet Club y la Duquesa de Sussex van a asistir a la final femenil en The Championships, Wimbledon el sábado 13 de julio”, se escribió en la cuenta de Twitter del Palacio de Kensington. La cita no ha sido del todo una sorpresa, pues Kate es una amante profunda del deporte blanco y patrona de esta disciplina, mientras Meghan es gran amiga de Serena Williams. De hecho, Meghan hizo una breve pausa en su permiso de maternidad justo antes del bautizo de Archie para poder asistir con sus amigas al partido de Serena.

Desde que comenzó el torneo se especuló si se podría repetir la aparición del año pasado, pero al verlas aparecer por separado se fueron perdiendo las esperanzas de que esto sucediera. Afortunadamente, Meghan ha hecho caso omiso de las críticas que recibió en su primera parada en este evento la semana pasada y ha querido acompañar a Kate en este importante partido.

Todo apunta a que la Duquesa de Cambridge tenga un fin de semana de grandes emociones y es que además de esta final, por el mismo medio se ha anunciado su presencia en otro importante partido. “La Duquesa de Cambridge, Patrona del All England Lawn Tennis and Croquet Club y el Duque de Cambridge asistirán a la final de caballeros en The Championships, Wimbledon el domingo 14 de julio”, se lee también en la cuenta de Twitter del Palacio.

Que si Kate tendrá un fin de semana lleno de su deporte favorito, Meghan no solo tendrá la posibilidad de ver a su gran amiga, sino que se sospecha que también tendrá una gran aparición el domingo. Se ha especulado mucho que la Duquesa de Sussex podría hacer su debut sobre la alfombra roja -desde que dejó la actuación- en la premier británica de El Rey León, en donde podría conocer al ídolo de la música, Beyonce.

