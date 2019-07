Las accesibles prendas que George, Charlotte y Louis vistieron para el polo

Puede ser que el Príncipe George sea el tercero en la línea de sucesión al trono y que la Princesa Charlotte y el Príncipe Louis le sigan cercanamente en el puesto cuatro y cinco, pero al final del día, los hijos del Príncipe William y la Duquesa de Cambridge -Kate Middleton-, son niños como cualquier otro que se quieren divertir al máximo este verano. Con esto en mente, Kate siempre ha sido muy cuidadosa al momento de elegir el guardarropa de los niños, manteniendo siempre un estilo clásico que no provoque olas cuando de grandes sumas de dinero se trata. Es por esto que no ha sorprendido que en su aparición en el Billinbear Polo Club los niños Cambridge hayan lucido sencillos, relajados y con looks completamente accesibles.

El Príncipe George sorprendió al dejar ver lo mucho que ha crecido en los últimos meses y a punto de cumplir 6 años está convertido en un niño grande. Luciendo muy casual y relajado, George apareció con una polo verde que parece ser de H&M con un precio aproximado de 6 libras esterlinas (algo así como $159 pesos mexicanos). Siguiendo los pasos de su mamá, ésta es una prenda que ya se había visto en el Principito, el año pasado durante su paseo en Norfolk con Kate y Charlotte. Las bermudas en camuflaje son de Gap Kids con un precio aproximado en rebaja de 24,99 dólares (alrededor de $662 pesos mexicanos) y unos cómodos tenis sin agujetas de 34 dólares de Trotters ($901 pesos mexicanos, aproximadamente) -que también le habíamos visto antes-.

El Príncipe Louis parece estar siguiendo los pasos de su hermano y es que hay que recordar que no fue sino hasta el año pasado, durante la boda de los Duques de Sussex, que George usó pantalones largos en público. Según se explica, es tradición en Gran Bretaña que los niños pequeños lleven siempre shorts y hasta que crecen un poco más se ‘gradúen’ a los pantalones. Se sospecha que Louis lleva un pañalero estilo polo en azul marino de Petit Bateau que está de rebaja en solo 11 dólares (algo así como $220 pesos mexicanos). Los shorts verdes parecen ser de JoJo Maman Bebe que cuestan alrededor de 16 libras esterlinas (aproximadamente $424 pesos mexicanos). Los zapatitos, seleccionados cuidadosamente por Kate han sido los tradicionales británicos para que los niños aprendan a caminar, los First Walker de Early Days que cuestan 45 libras esterlinas (alrededor de $1,192 pesos mexicanos).

La Princesita Charlotte se mantuvo fiel a su estilo con sus bonitos vestidos floreados. En esta ocasión se trató de un modelo Celina Liberty Fabric Dress de la colección de Marie-Chantal de Grecia. Como suele suceder en el caso de las niñas, el look de Charlotte tiene un precio ligeramente más elevado que el de los looks de sus hermanos, este vestido se consigue en rebaja por 122 libras esterlinas (aproximadamente $3,233 pesos mexicanos). Eso sí, sus zapatos fueron muy accesibles del almacén John Lewis con un precio de 24 libras esterlinas (algo así como $636 pesos mexicanos).

