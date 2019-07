Los looks de Kate y Meghan para su salida de polo

Aunque los reflectores se posaron sobre sus respectivos hijos, esto no quiere decir que los looks de la Duquesa de Cambridge -Kate Middleton- y la Duquesa de Sussex -Meghan Markle- hayan pasado desapercibidos. Al tratarse de una aparición privada, en la que las dos se encontraban ahí únicamente para apoyar a sus maridos en su partido de polo, Kate y Meghan pudieron dar un vistazo de su estilo personal a través de su guardarropa en esta aparición en el Billingbear Polo Club.

Una experta cuando de los looks de polo se trata, Kate lució radiante con el que se está volviendo el color favorito en ella de los amantes de la moda, el rosa. La Duquesa de Cambridge apareció en un vestido veraniego en combinaciones de distintos tonos de rosa de L.K. Bennett -una de sus firmas talismán al principio de su matrimonio-. El modelo Madison de la marca británica tiene su historia con la Duquesa y es que la primera vez que se le vio usándolo fue nada más y nada menos que en el 2015, aunque en aquella ocasión lo llevó en una combinación de azul con rosa. Su precio es de alrededor de 325 libras esterlinas (alrededor de $8,612 pesos mexicanos), aunque actualmente no está a la venta el estampado que llevó Kate esta mañana.

Kate combinó su vestido con un accesorio que nunca le habíamos visto en eventos públicos y que al parecer reserva para sus días libres, un bolso cruzado de Mulberry modelo Darcy en rojo con un precio de $455 libras esterlinas (algo así como $12,057 pesos mexicanos). Además llevó sus inseparables del verano, sus alpargatas Castañer de 100 libras esterlinas (aproximadamente $2,600 pesos mexicanos). Y al tratarse de un día bajo el sol, una vez más hicieron su aparición sus lentes Ray Ban que acabaron en las manos del travieso Louis.

Por su parte, Meghan lució un maxi dress en verde militar. La Duquesa de Sussex modificó un poco el modelo Rosetta de Lisa Marie Fernandez, para ve vez de llevarlo con el lazo en la cintura se viera lo más suelto posible. Esta pieza tiene un precio de 545 libras esterlinas (unos $14,442 pesos mexicanos). A diferencia de lo que es común para Meghan, en esta ocasión no aderezó el sencillo look con joyería, sino que solamente agregó unos relajados lentes obscuros de Stella McCartney para este look que no se pudo ver al completo, pues tenía en brazos a su bebé.

